Жители Крыма возмутились сносом контейнеров для сбора пластика в Симферополе

Начало нового года в Симферополе озадачило местных жителей. Контейнеры-сетки, установленные ранее на площадках города для сбора пластиковых отходов, начали активно демонтировать. Пользователи социальных сетей выражают недоумение и даже возмущение происходящим. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Как выяснилось, демонтаж ведется по распоряжению администрации Симферополя. На официальном сайте горадминистрации размещен целый список постановлений «О демонтаже (сносе) нестационарных объектов, размещенных по адресу...» . Далее следуют аналогичные документы, всего 98 адресов.

Жители города, большинство из которых добросовестно сортировали отходы на протяжении 2020 года, недоумевают, возмущаются, теряются в догадках и высказывают свои предположения о причинах происходящего. Приводим некоторые из комментариев.

«А пластик в природу? Товарищи, вы зверей обрекаете на смерть? Вам это зачтется кармой! Кто-то так и не понял», — возмущается пользователь под ником Mary Platonoff.

Некоторые предполагают, что это связано с ситуацией вокруг комплекса по мусоропереработке в жилмассиве Каменка.

«Потому что городу не нужна первичная сортировка. Городу нужен заводик противозаконный, во всяком случае, к такому выводу можно прийти», — предположила Екатерина Артемина.

По мнению местных жителей, комплекс располагается на улице Жени Дерюгиной, 16 незаконно, но несмотря на это, внесен в территориальную схему Республики Крым. Пока комплекс не работает.

Кто-то предполагает, что контейнеры были установлены без согласования с администрацией города и региональным оператором.

«Параллельно с сетками от «Эталон-Крым», есть желтые контейнеры от «Крымэкоресурсов». По поводу законности размещения сеток для сбора пластика: просто предпринимателям надо было заранее озаботиться и оформить в законной плоскости», — сообщает Вячеслав Кондратьев.

И действительно, контейнеры, которые подлежат демонтажу, были установлены Экологической компанией «Эталон Крым ЭКО». Телефоны, указанные на наклейках, вне зоны доступа. Еще один телефон, который ФАН предоставил один из жителей Симферополя как контактный, не отвечает. Ввиду того, что сегодня еще выходной праздничный день, связаться с администрацией Симферополя и представителями ГУП РК «Крымэкоресурсы» также не удалось. Но мы обязательно сделаем это в ближайший рабочий день.

Напомним, в конце декабря 2020 года в докладе президенту России Владимиру Путину раздельный сбор отходов представлен как ключевой фактор в реформе обращения с отходами. В упомянутом докладе этот пункт первый.

«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза», — сказано в документе. Это одна из первостепенных целей национального проекта.

Особо отмечено также, что Дорожной картой предусмотрено в 2021 году внедрение раздельного сбора отходов во всех городах с населением 100 тыс. человек. К 2024 году показатель отсортированного сырья должен составить свыше 50%, а к 2030 году — 100%. Сегодня процент сортировки мусора не более 20% — отмечено в докладе.

Выражаем надежду на то, что демонтаж контейнеров для сбора пластиковых отходов в столице Крыма — это лишь подготовительный этап для реализации национального проект. ФАН будет далее следить за происходящим.