Самый старый рельс 1872 года выпуска нашли в Севастополе



Фотографию древнего рельса опубликовал историк Степан Самошин. На нем отчетливо видно дату производства – 1872 год.

«Самый старый рельс, который мне пока удалось найти в Севастополе. Напомню, что первый поезд к нам пришел в 1875 году», — написал историк.

Как уточнил Самошин для ФАН, артефакт был найден в районе Красной горки по улице Кондукторской. По его словам, есть почти того же времени 2-3 рельсы еще на Бомборах (один из старейших районов города).

Первый поезд к севастопольской железнодорожной станции подошел 15 сентября 1875 года. Ветку от Симферополя строили почти 4 года. Самым сложным участком для строителей тех лет оказался путь Мекензиевы горы — Севастополь.

Железнодорожную трассу надо было поднять на высоту 150 метров над уровнем моря, а затем опустить на 10-метровую отметку к урезу Севастопольской бухты. Поэтому строителям пришлось пробить шесть железнодорожных туннелей. Скалу из песчаника более 130 лет назад пришлось долбить без применения техники — только ручным инструментом. Общая протяженность тоннелей — два километра, и каждый имеет собственное имя.

А 25 декабря 2020 года, ровно через год запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, в Севастополь прибыл юбилейный поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга.