В Севастополе ввели в эксплуатацию дом, который «завис» еще при Украине

Дом для реабилитированных народов ввели в эксплуатацию накануне нового года в Севастополе. Удалось ли новоселам встретить Новый год в новом жилье, выяснял корреспондент ФАН.

На площадке у нового дома по улице комбрига Потапова, 35 звучит восточная музыка с телефона рабочих. Красная лента огораживает будущий двор, здесь же лежит оборудование для детской площадки. У дома дежурит охранник с большим белым алабаем, он держит в руках заветные связки ключей от квартир. Говорит, пока людям их не отдавали, потому что в доме еще не завершен ремонт.

«Нужно еще по мелочи кое-где доделать, уже совсем скоро все будет готово», — рассказал корреспонденту ФАН охранник.

Пока строительной техники на площадке нет, только несколько рабочих в перепачканных краской комбинезонах иногда выходят из подъездов на перекур. Будущие жители дома рассказали, что первая мечта 2021 года — встретить новый год в собственной новой квартире, у них пока не сбылась.

«Мы очень надеялись встретить новый год в нашей квартире. Мечтали, что первой там появится елочка. Но мы приехали ночью, и запустили у дома фейерверк, с надеждой что скоро мы там будем жить», — поделился с корреспондентом Сервер Аблаев, будущий жилец дома для репатриантов.

Дом для реабилитированных народов планировали еще в 2007 году при Украине, но проекту не суждено было свершиться. В итоге строительство дома началось благодаря Федеральной целевой программе, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Этот дом для людей, вернувшихся после репрессий. Его обещали построить еще «при Украине«. Но несколько лет не получилось эту стройку завершить. После воссоединения с Россией объект был включен в ФЦП. Несколько лет не получилось эту стройку завершить. Чтобы поставить точку в этом вопросе были предприняты все усилия: доработали проект, добавили финансирование», — пояснил глава города.

Внутренние отделочные работы в доме для репатриантов планируют завершить в январе, за это время люди будут оформлять необходимые документы.