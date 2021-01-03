Жители Севастополя возмутились запуску фонтана в условиях вододефицита на полуострове

Огромный фонтан с золотыми рыбками и скульптурами детей начал работу в Гагаринском районе Севастополя — в Комсомольском парке имени Марии Байды. Жителей и гостей города удивил запуск фонтана, ведь полуостров на сегодняшний день испытывает дефицит воды.

«Это очень неожиданно видеть работающий фонтан среди зимы, несмотря на то, что она у нас тут очень крымская — 15 градусов тепла!» «Выглядит как насмешка в эпоху вододефицита», — сказали жители Севастополя, гуляющие в парке, корреспонденту ФАН.

Однако, несмотря на возмущение некоторых людей, сейчас город-герой не испытывает проблем с водообеспечением. Благодаря действиям руководства страны и правительства Севастополя, горожане и гости сегодня получают воду из трех источников: из озера у горы Гасфорта — в городскую систему водоснабжения ее начали подавать 15 декабря. Также вода идет из Кадыковского карьера в Балаклаве, а также из Инкерманского озера. Суммарно поступающая вода позволяет экономить главный резерв воды Севастополя — из Чернореченского водохранилища.

Заметим, что отреставрированный к новому году парк начал принимать первых гостей. Людей ждет полностью обновленное городское пространство, новые детские качели, зеленые зоны, обновленные коммуникации. Парк закрыли для посещения в июле 2020 года.