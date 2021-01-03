Туристы в Ялте начали парковаться даже на пешеходных переходах

Ялта, 3 января. Из-за отсутствия свободного места на парковках, тротуарах и узких улочках, прилегающих к набережной Ялты, водители в курортном городе начали уже парковаться на пешеходных переходах. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Фото выше сделано у школы №12, на повороте к отелю «Ореанда». Судя по номерам, гости прибыли из городов материковой части России. Несколько авто припарковались частично на пешеходном переходе, оставив небольшой проезд для движущихся авто. «Аварийку» никто не включал.

Как сообщалось ранее, из-за обилия туристов припарковать авто в Ялте стало довольно проблематично — некоторые улицы забиты автомобилями настолько, что двустороннее движение стало, по сути, односторонним.

Напомним, что согласно действующим правилам Дорожного движения и статье 12.19 КоАП, парковка на пешеходном переходе карается штрафом в 1000 рублей. Исключение составляет лишь случай, если остановка совершена по техническим причинам.

