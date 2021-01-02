Ялта встала в огромных пробках из-за приезда тысяч туристов

Ялта, 2 января. Дороги Южного берега Крыма сегодня снова оказались в пробках. На отдых в Большую Ялту едут тысячи россиян, чтобы отдохнуть и отметить новогодние праздники. До 11 января здесь ожидают принять до 100 тысяч туристов.

Как передает корреспондент ФАН, трасса в Ялту весь день была забита автомобилями, много отдыхающих поехали на Ай-Петри, а в самом городе 2 января машины стояли на всех главных улицах города. Пробки создают еще и любители парковаться где угодно и как угодно.

Пользователи соцсетей поделились в сети фотографиями с крымских дорог.