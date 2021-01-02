Севастопольский магазин солгал об отсутствии хлеба на прилавках

Севастополь, 2 января. Туристы, приехавшие отдыхать в Севастополь, рассказали ФАН об отсутствии хлеба в ряде магазинов города. В частности, турист зашел в магазин «Продукты у дома» в центре города и обнаружил там пустые полки. Фотоподтверждение он прислал в редакцию. Корреспондент связался с магазином, где заверили, что хлеб на самом деле на прилавках есть.

Редакция предположила, что возможно, хлеб привезли позже — уже после обращения очевидца и звонка в магазин. Однако, как оказалось, этот самый хлеб так и не появился. Это показала повторная проверка, проведенная нашим очевидцем.

После того, как администрация магазина заявила в телефонном режиме, что хлеб в магазине есть, наш человек отправился на место и убедился в обратном. На повторный звонок в магазине попросили позвонить уже в другой день.

Отметим, что вскоре магазины «ПУД» ожидает новый интерьер и экстерьер. Для них студия скандально известного блогера Артемия Лебедева разработала редизайн, который якобы не будет отвлекать людей от покупок.

«Сдержанные на вид стеллажи и холодильники не отвлекают покупателей от самого важного — ассортимента продуктов и навигации по залу», — говорится на сайте студии.

Новую идею редизайна магазину представили только в декабре, поэтому пока там особо ничего не изменилось. Хотя, сдержанные по содержанию полки, конечно, посетители уже заметили.