Ялту заполонили туристы: в кафе нет мест, в городе толпы как летом

На новогодние праздники Ялта, как и ожидалось, заполнена туристами из разных городов России. И если 31 декабря и 1 января здесь еще было не особо многолюдно, то 2 января набережная города напоминала один из летних вечеров.

Людей настолько много, что в местные кафе и бары выстраиваются очереди из небольших компаний, ожидающих освобождения столика. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«Пока гуляли по набережной, зашли в несколько кафе и ресторанов. Везде все забито битком и предлагают ждать свободный столик в порядке живой очереди. Мы сначала разворачивались и уходили, но в четвертом ресторане сдались и вот уже минут 20 стоим, ждем. Хотим поужинать», — сказала корреспонденту ФАН Елена, которая с друзьями стояла очереди у одного из ресторанов на набережной.

На главной прогулочной улице города как обычно очень много людей. Гостей города здесь встречают уличные артисты, фокусники и мастера огненных шоу. На ближайших улицах движение крайне затруднено из-за обилия припаркованных автомобилей. Почти по всему городу пробки, характерные для высокого туристического сезона.

Напомним, что ранее председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк заявлял, что Крым ожидает на новогодние праздники до миллиона туристов.