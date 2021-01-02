Симферополь, 2 января. В новогоднюю ночь в Симферополе скорую помощь вызывали почти 500 раз. Об этом рассказал один из дежуривших в этот период врачей.

«За вчерашний вечер (ночную смену) с 21:00 до 9:00 было обслужено 447 вызовов по Симферополю (по номерам карт). Плюс минус десяток. Всеми бригадами города, без районов», — пишет Богдан Соболев на своей странице в социальной сети.

По его словам, большая часть вызовов заканчивалась в травматологическом отделении.

«В травмпункте полный аншлаг. Резаные, обожженные, побитые. Праздник удался», — добавил он.

ФАН пообщался с врачом, который ранее работал тоже на скорой, но попросил не называть его имени. Он заявил, что подобное количество вызовов врачей за одну смену на население города примерно в 400 тысяч человек — это очень высокий показатель.

Напомним, что недавно в Симферополе начал свою работу новый медицинский центр имени Семашко. Также в Симферополе развернули полевой военный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от новой коронавирусной инфекции.