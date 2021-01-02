Очевидцы: в Севастополе с прилавков магазинов исчез хлеб, даже «прошлогодний»

Севастополь, 2 января. Целые ряды пустых полок, где раньше был хлеб, гость Севастополя снял несколько часов назад в магазине ПУД в центре города.

Чтобы купить продукт первой необходимости жителям города и туристам пришлось потрудиться — найти свежий хлеб сегодня было нелегко. А возле фирменных магазинов по продаже хлебобулочных изделий образовывались очереди.

«Эта ситуация могла сложиться из-за того, что в некоторых магазинах на выходных не заказывали свежую продукцию, а ту, у которой уже «подошел» срок годности с прилавков убрали», — прокомментировала ФАН супервайзер торговой сети Севастополя Анна Андриевская.

Кроме того, такая ситуация могла сложиться по причине того, что некоторые магазины 2 января еще не работают, и те люди, которые обычно брали хлеб в определенных точках, сегодня покупали продукт в других местах, создав таким образом некий дефицит.

Вместе в этим, хозяин небольшого магазина в цоколе дома в Гагаринском районе в комментарии сказал, что он на праздниках вообще не завозил скоропортящиеся продукты, ориентируясь на опыт прошлых лет: в первые несколько дней люди в основном доедают все те продукты, которые закупали перед празднованием Нового года.

Как рассказали ФАН в компании «ЦарьХлеб», на новогодних праздниках процесс выпекания на производстве не останавливался.

«Мы обслуживаем меньше торговых точек, не все работают сегодня. Завтра уже большему количеству заказчиков мы поставим свежий хлеб», — рассказали на производстве.

Интересен тот факт, что в магазине, где очевидец зафиксировал отсутствие хлеба, по телефону заявили, что хлеб в продаже имеется. Можно предположить только два варианта: либо в магазине решили таким образом увильнуть от ответа, либо же к вечеру была поставка хлеба и он снова появился на прилавках.

В целом ситуацию сложно назвать патовой, ведь хлеб пропал не из всех магазинов города. И хоть за «свежей выпечкой» нужно поохотится, на прилавках многих магазинов остался хлеб, который имеет более длительный срок годности.