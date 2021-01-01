«Тепленькая пошла»: в городах Крыма возобновили подачу горячей воды

В Евпатории снимают ограничения на подачу горячей воды. Об этом сообщил глава городской администрации Роман Тихончук.

«Все, как и обещали людям. 28 декабря начали пусконаладочные работы евпаторийский филиал «Теплокоммунэнерго». И, как говорил глава республики, это временная мера. Евпатория с горячим централизованным снабжением ― 16,5 тыс. абонентов», ― заявил глава городской администрации.

Жители Евпатории восприняли новость с юмором, но позитивно:

«О, тепленькая пошла. Монолог Ипполита», ― пишет Рустам Маркушев. «Да! У нас в доме с 30 декабря, а может и раньше, но до 30-го не проверяла. Интернациональная, 132», ― пишет Инна Морева.

«Если честно, ужасно устала постоянно греть воду, чтобы помыться. Наконец дождались подачу и нормально можно будет помыться от души», - сказала корреспонденту ФАН жительница Евпатории Екатерина Якушева.

Напомним, что подача воды в Евпатории была ограничена с 26 ноября в связи с необходимостью экономии водных ресурсов, возникшей из-за аномальной засухи на полуострове.

Также из-за продолжающейся второй год засухи и обмеления водохранилищ подача воды была ограничена в Ялте, Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

ФАН сообщал, что разработанный по поручению президента комплексный план включает в себя 14 мероприятий, которые должны обеспечить бесперебойную подачу воды на полуострове в размере 310 тыс. кубометров в сутки.