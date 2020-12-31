 ФАН выяснил, в каких городах Крыма запустят новогодний фейерверк

Впервые Крым встречает Новый год без концертных программ, однако в каждом городе республики запустят праздничные салюты. По сведениям МЧС, фейерверки разрешены на 15 площадках, хорошо просматриваемых из разных уголков городов и поселков. Первые залпы начнутся в полночь, после боя курантов.

Новогодний салют в Симферополе, столице Крыма, запустят на территории музейного комплекса «Неаполь Скифский». Лучший обзор на него открывается с 4 основных площадок: площади Ленина, парка имени Тренева, со смотровых площадок возле «Неаполя Скифского», а также в микрорайоне Маршала Жукова.

В Севастополе салют традиционно запускают на площади Нахимова. Он хорошо виден с Арт-бухты и мыса Хрустального. Часто для просмотра праздничного фейерверка горожане выбирают Севастопольскую бухту у памятника затопленным кораблям.

В Ялте фейерверк ждут на набережной имени Ленина, в акватории морского причала № 8. Лучшим местом для просмотра ялтинского фейерверка в городе называют саму набережную, излюбленное место гостей и жителей курорта. Также за новогодним салютом можно наблюдать с Приморского пляжа, одноименного парка и в сквера имени Калинина.

В Керчи салют запустят на площади Ленина и с вершины горы Митридат. Евпаторийские фейерверки зажгутся в небе над Театральной площадью и мемориальным комплексом «Красная горка». С боем курантов праздничный салют Феодосии прогремит на 3 буне центральной набережной.

Также на набережной состоится новогодний салют в Алуште.

«Мы решили запустить его на одной из бун, чтобы как можно больше людей могли его увидеть, не выходя из дома», - сообщают в местной пресс-службе.

Информацию о праздничных фейерверках в Саки и Бахчисарае официальные источники не предоставляют.

Для безопасного запуска все места праздничных фейерверков находятся на открытом пространстве, вдали от зданий, деревьев и линий электропередач. Все площадки обследованы сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы, сообщают в МЧС России в Республике Крым.

В управлении напоминают, что запуск пиротехники в неположенном месте может испортить праздник и закончиться штрафом от 1500 до 3000 рублей.