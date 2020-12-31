В Крыму задержали пьяных дебоширов, устроивших погром в больнице

Красноперекопск, 31 декабря. В крымской больнице, которая находится вблизи украинской границы, нетрезвые мужчины устроили пьяный дебош. Как сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии, случай произошел в Красноперекопской центральной городской больнице.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что в больницу обратился за помощью травмированный посетитель, который пришел в сопровождении своего товарища. Во время оказания медицинской помощи пациент вместе с другом начали дебоширить ― ломать имущество больницы и оскорблять персонал. В связи с этим врачи были вынуждены нажать тревожную кнопку, после чего в больницу прибыл наряд Росгвардии.

Нетрезвые посетители медучреждения были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Оказалось, мужчины — жители одного из сел Красноперекопского района Республики Крым, причем оба были прежде судимы.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о двух крымских адвокатах, которые были задержаны в Самаре с килограммом наркотиков.