В Крыму рассказал о сложнейшей работе санитарной авиации в экстренных условиях

О специфике работы санитарной авиации Медицины Катастроф РК в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН рассказала заведующая отделением Тамара Сакун.

Название «Санитарная авиация» закрепилось за службой в народе. Официальное название — Отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации. Оно более точно описывает цели и задачи, поставленные перед этим медицинским подразделением.

«Служба санавиации» — это старое наше название, запланирована для оказания экстренной помощи тяжелобольным по семи нозологиям. Это нейрохирургия, комбустиология, хирургия, травматология, педиатрия, кардиология, поэтому мы оказываем помощь, в основном, тяжелым больным», — подчеркнула заведующий отделением.

Транспортировка тяжелобольных медицинским вертолетом «Ансат» осуществляется с так называемого «второго уровня» на «третий». То есть для оказания высокотехнологической медицинской помощи в случае, если на месте врачи своими силами справиться не могут. Например, из Керчи в Симферополь. Для транспортировки на федеральный уровень — в Краснодар, Ростов-на-Дону.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции количество тяжелых больных увеличилось. Для обеспечения эффективной и безопасной работы в современных условиях Центру Медицины катастроф были предоставлены три специализированных автомобиля, оборудованных герметичными боксами. Эти боксы снабжены системой индивидуальной подачи кислорода и позволяют безопасно транспортировать зараженного пациента на дальние расстояния.

Справка ФАН: легкий вертолет «Ансат» разработан конструкторским бюро при ОАО «Казанский вертолетный завод». Машина оснащена двумя газотурбинными двигателями и способна поднять в воздух до 1300 кг. Максимальная скорость составляет до 285 км/ч. Крейсерская — порядка 200 км/ч.