Создание игорной зоны в Крыму обойдется инвесторам минимум в три миллиарда рублей



В первом квартале 2021 года должно начаться строительство игорной зоны «Золотой берег» под Ялтой на базе недостроенного санатория «Фортуна». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции. По его словам, земля для этого уже выделена, инвестиционные соглашения заключены, инвестор занимается проектированием.

По проекту предусмотрено строительство множества объектов: казино, гостиниц, ресторанов и кафе, кино-концертного зала и летнего театра, конференц-залов, открытых площадок и так далее. То есть выделенная территория в 15 гектаров под игорный бизнес в Крыму будет полностью обустроена. Сергей Аксенов уверен, что игорная зона станет источником дохода для бюджетов различных уровней полуострова.

Известно, что строительство игорной зоны на полуострове будет вести крупная инвестиционная компания РК — «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Предположительная сумма инвестиций — три млрд рублей, срок окупаемости — около восьми лет. При этом предусмотрено создание 250 рабочих мест. Ранее министерство экономического развития Крыма сообщало, что за счет реализации инвестпроекта в республике бюджеты всех уровней получат не менее 400 млн рублей в течение пяти лет с начала старта проекта. Все работы должны завершиться в 2024 году.

В комментарии ФАН эксперт по игровому бизнесу, экс-заместитель комиссии РСПП (Российский союз промышленников и предприятий) по туризму, индустрии гостеприимства и развлечений Дмитрий Слободкин оценил идею создать в Крыму под Ялтой игорную зону. По его словам, заработать много на этом вряд ли получится, хотя еще точно неизвестно, сколько и чего там будет:

«Дело в том, что налоги с игорного бизнеса уплачиваются с единицы игорного оборудования. Когда построят казино, сколько там будет столов? 10-15? Минимальное количество игровых автоматов, чтобы запустить казино — 50. Чтобы понимать, сколько получится им заработать, надо перемножить количество оборудования на ставку. Если брать такие минимальные расчеты, то казино сможет приносить 8-10 миллионов рублей в год».

Кроме того, эксперт отметил, что в Крыму уже были казино и игорный бизнес до закрытия в 2009 году, за счет чего удалось выяснить, что эта сфера там работает в основном только в летний сезон. Слободкин уверен, что если в республике будет одно казино, то оно будет работать нормально, однако у него могут возникнуть проблемы в межсезонный период, потому что налоги платить все равно придется. Причем налоги идут стабильные, в зависимости от количества игровых автоматов и так далее, а не процентом от выручки.

«В таком случае, возможно, придется отпускать часть обученного и квалифицированного персонал на так называемые каникулы на полгода, потому что оборот будет меньше. То есть проблема Крыма в том, что это не круглогодичный курорт, как, например, Сочи, где есть горнолыжка, проводятся симпозиумы, конференции и так далее», — сказал собеседник издания.

Также Дмитрий Слободкин отметил, в Крым в ближайшем будущем вряд ли поедут отдыхать иностранные туристы, которые могли бы оставить в регионе большие деньги, тем более что в остальной части Европы есть множество казино.

«Крым — хорошее местно, но туда нужно вложить много сил, чтобы там все расцвело», — констатировал эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин.

Вместе с тем в комментарии ФАН министр курортов и туризма РК Вадим Волченко рассказал, как создание игорной зоны под Ялтой может повлиять на туристический поток в республику:

«Мы расцениваем создание игорной зоны в Крыму, прежде всего, с точки зрения инфраструктурного проекта, который в значительной степени будет направлен на благоустройство территорий, на увеличение номерного фонда, на создание дополнительных круглогодичных стимулов для приезда в Крым».

По его словам, у этого бизнеса достаточно серьезная целевая аудитория.

«Хоть я и не являюсь поклонником этого вида развлечения, однако признаю, что реализация проекта может стать серьезным аргументом для формирования дополнительного туристического потока в Крым, который может существовать круглогодично — вне зависимости от сезона и погоды», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым.

Кроме того, Вадим Волченко добавил, что данный инвестпроект позволит создать дополнительные сервисы и будет способствовать развитию смежных видов деятельности, которые априори должны быть максимально качественными, соответствующими запросу своей целевой аудитории.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, какие главные достопримечательности Ялты можно успеть посмотреть за отпуск. Визитными карточками Ялты считают Ливадийский и Массандровский дворцы.