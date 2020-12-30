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ФАН проверил, как работает новый медцентр в Крыму, в который вложили 11 млрд рублей

ФАН проверил, как работает новый медцентр в Крыму, в который вложили 11 млрд рублей

Вопреки распространившимся по социальным сетям слухам, новый многопрофильный медицинский центр имени Семашко спокойно принимает пациентов. Побывавший на месте корреспондент ФАН выяснял, как именно работает сейчас новая больница в Симферополе, на которую было потрачено 11 миллиардов рублей.

После официального открытия нового медицинского комплекса им. Семашко в социальных сетях и телеграмм-каналах стала распространяться информация, будто открытие состоялись лишь формально, а комплекс на самом деле практически не функционирует. Но, как часто бывает, информация оказалась недостоверной.

 «Лечебный процесс идет полным ходом, начат полный объем оперативных вмешательств, в том числе плановых», ― заверил нашего корреспондента заместитель главврача по хирургической помощи Дмитрий Детков.

Конечно, говорит он, есть мелкие недочеты, но это происходит всегда с запуском большого проекта ― в любом случае с началом работы руководители сталкиваются с некоторыми трудностями, но вскоре они будут преодолены.

Первое, что встречает посетителей нового медицинского центра ― строгий режим безопасности. Допуск на территорию третьих лиц строго органичен и проводится только по пропускам. Пройти без пропуска могут только больные с направлением и сопровождающие.

На территории на лавочках отдыхают пациенты, у входа постоянное скопление людей, а в холле повсюду ходит медицинский персонал. 13-этажный центр имеет более 30 отделений различной специализации, позволяющей оказывать пациентам комплексную медицинскую помощь на самом высоком уровне.

Прием больных из карет скорой помощи оборудован с тыльной стороны здания. Здесь же расположена вертолетная площадка для доставки «тяжелых» пациентов силами санитарной авиации.

ФАН проверил, как работает новый медцентр в Крыму, в который вложили 11 млрд рублей

Внутри больница выглядит не хуже чем снаружи: по словам пациентов, ощущение такое, будто попал в кино. Оборудование тоже на уровне ― современные компьютерные томографы, аппараты ультразвукового исследования и прочее медоборудование дают врачам возможность ставить наиболее точные диагнозы. К слову, общая стоимость оборудования в медцентре ― три миллиарда рублей.

Энергетическая безопасность также на высочайшем уровне ― больницу питает отдельная подстанция и автономные генераторы. При общем энергопотреблении комплекса в 600 кВт, генераторы способны обеспечивать 630 кВт в течение шести часов без дозаправки. Также предусмотрены меры и на случай отключения газа - на территории есть автономная котельная с альтернативным источником питания.

ФАН проверил, как работает новый медцентр в Крыму, в который вложили 11 млрд рублей

Кроме того, больница оборудована бомбоубежищем, снабженным, помимо собственной операционной еще и буфетом.

«Существуют две линии поступления электроэнергии, плюс дополнительно есть генератор, который обеспечивает те отделения и структуры, которые должны быть обеспечены. Это реанимационные блоки, операционные залы плюс бомбоубежище», ― пояснил Дмитрий Дедков.

Водоснабжение в больнице так же бесперебойное ― на территории оборудован резервуар, который наполняется водой по мере ее поступления. За счет этого обеспечивается непрерывное поступление воды во все медучреждение.

ФАН проверил, как работает новый медцентр в Крыму, в который вложили 11 млрд рублей

В целом, по мнению самих сотрудников, таких условий, которые может предоставить новый медкомплекс Семашко, нет нигде в Симферополе. И возможно во всей республике.

Ранее корреспондент ФАН выяснил, почему в Крыму привлекают студентов-медиков к работе с пациентами, заболевшими коронавирусом.

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