ФАН выяснил, почему в Крыму привлекают студентов-медиков к работе с ковид-пациентами

В редакцию ФАН поступило обращение от студентов-медиков Медицинской академии имени С.И. Георгиевского в Симферополе (является подразделением «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского»). Они пожаловались, что их хотят отправить на практику не летом, а зимой ― после новогодних праздников, причем в так называемую красную зону, где находятся пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирус.

При этом те, кто поступил в университет после колледжа, а не сразу после школы, уже имеют медицинскую практику и диплом, поэтому они ее не проходили по второму разу, по крайне мере до этого момента ― ранее им необходимо сдать только дифференцированный зачет. Это касается студентов с первого по третий курс. Видимо, некоторых еще молодых, но будущих врачей это испугало, тем более, что на практике, возможно, придется работать с ковид-больными.

Для выяснения всех обстоятельств редакция ФАН связалась с первым заместителем директора Медицинской академии имени Георгиевского Натальей Рымаренко. Мы объяснили всю ситуацию, отметив, что все студенты переживают о дополнительной практике, от которой они освобождаются до четвертого курса.

«Что касается практики, в законе написано: «На усмотрение учебного учреждения, где они сейчас учатся». В данном случае, если раньше мы позволяли, грубо говоря, в мирное время просто засчитывать пройденную в прошлом практику, то сейчас другая ситуация. Мы сейчас их отправляем на практику в ответ на обращение главы РК Сергея Аксенова с просьбой помочь практическому здравоохранению республики», ― отметила Наталья Рымаренко.

― Будут ли студенты работать с ковид-пациентами, не придется ли это делать в добровольно-принудительном порядке?

― Мы всегда спрашиваем согласие своих студентов ― это однозначно, если они хотят идти в так называемую красную зону, пожалуйста, если же нет, то студенты будут работать в амбулаторном звене, где нет больных коронавирусом.

Со всеми будет вестись разговор, потому что у каждого человека могут быть свои проблемы и ситуации. У нас в Ялте и Симферополе недавно военные открыли ковидные госпитали, то есть со всех сторон идет помощь Крыму… Также скажу, что те люди, которые официально трудоустроены, то их уже никто не будет перемещать и привлекать. А те, кто сейчас не трудоустроен, мы хотим, чтобы они помогли здравоохранению, мы же врачей воспитываем.

У нас уже работали в красной зоне студенты четвертого, пятого и шестого курсов ― они пробыли там больше двух месяцев, но сейчас они ее покинули, им надо сессию сдать и так далее. Поэтому теперь пойдут студенты третьего курса. Конечно, люди, которые имеют опыт и знания, потому что у них уже есть дипломы, очень нужны не только нам, но и здравоохранению Крыма в такой нелегкой ситуации, причем как специалисты.

― Сколько у студентов продлится практика и как их будут распределять?

― Сейчас мы привлекаем студентов третьего курса, практика продлится до конца января, а летом эта практика, естественно, пойдет в зачет. Распределять студентов мы будем, принимая во внимание их местожительство. В будущем, возможно, начнем отправлять какие-то другие курсы на практику ― все будет зависеть от того, какая понадобится помощь практическому здравоохранению.

Мы растим врачей, чтобы они спасали жизни, сейчас как раз это необходимо. При этом ребята с четвертого по шестой курс очень помогли врачам за время практики. Даже наши преподаватели лежали в стационаре, а после они приходили и говорили: «Как наши студенты помогают, вы себе не представляете». Об этом говорят и главврачи, начмеды, все… Сейчас сложилась такая ситуация, когда нужна помощь, причем квалифицированная.

Напомним, ранее ФАН поговорил с крымским медиком, который рассказал правду, как врачи борются с коронавирусом на полуострове.