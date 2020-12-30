В Крыму завершили реализацию более 300 объектов инфраструктуры в рамках ФЦП

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым показало ролик-отчет о выполненных за год работах в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Подробности в материале ФАН.

По информации Минстроя Крыма, всего в рамках ФЦП завершена реализация 304 объектов инфраструктуры. В 2021 году запланированы работы на 14 новых канализационных очистных сооружениях, 25 объектах водоснабжения.

По информации Минстроя Крыма, с начала действия ФЦП в Крыму завершена реализация 304 объектов инфраструктуры. В том числе нового медицинского комплекса имени Семашко, симферопольского Аэропорта имени Айвазовского, трассы «Таврида», 42 объектов здравоохранения, 25 детских садов, четырех школ, 16 объектов инженерных сетей, 12 объектов энергетического комплекса и многое другое.

Также ведется строительство нового водовода и водозабора для обеспечения питьевой водой крымской столицы. Об этом ФАН рассказывал в одном из прошлых материалов. Всего до 2024 года в Крыму запланирована реализация 615 объектов инфраструктуры на общую сумму 643,3 миллиарда рублей.

Отметим, ранее власти Крыма сообщили, что республика получила в 2020 году 65,5 миллиарда рублей в рамках ФЦП. При этом в ходе реализации плана на полуострове властям удалось сэкономить более 1 миллиарда: подрядчики не смогли обосновать эти затраты, поэтому средства остались в бюджете.