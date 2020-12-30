Сделанные в СССР елочные игрушки продают за 100 тысяч рублей

Первые стеклянные елочные шары в Советском Союзе начали выдувать еще в 30-х годах. Тяжелые, совершенно неизящные, но безумно дорогие. Сегодня в сохранившихся коллекциях старых елочных игрушек они так же считаются самыми ценными. Коллекционеры по всему миру разыскивают редкие экземпляры фигурок, сосулек и разнообразных шаров, выкупают, обмениваются, в основном через интернет. Многие игрушки находятся за рубежом.

Среди собирателей весьма популярны наборы елочных украшений по мотивам сказок. Такие игрушки начали выпускать в 50-х годах. Чем реже украшение, тем оно дороже. Совсем старые игрушки относятся к антиквариату. И могут достигать стоимости до 100 тысяч рублей. Учитывая, насколько они хрупкие, страшно подумать, как же рискованно приобретать такие вещицы издалека.

Стеклянные елочные игрушки не уступают по своей красоте китайской мелочи. Сегодня магазины предлагают современные елочные украшения из стекла: коллекционные, подарочные, утонченные и изысканные. По одной игрушке и в наборах. Стоимость таких украшений, по сравнению с игрушками из пластика, достаточно велика.

На городских барахолках, сайтах типа «Авито», можно найти большой ассортимент старых елочных игрушек. Их продают как поштучно, так и целыми лотами. Некоторые продавцы устраивают торги и онлайн-аукционы.

Стоимость одной стеклянной игрушки — от 100 рублей. За наборы — от нескольких тысяч. Особенно, если лоты тематические. В последнее время наблюдается повышение спроса на старинные игрушки из стекла и, соответственно, цены на них.

Даже в таком маленьком городе, как Алушта, корреспондент ФАН нашел нескольких человек, которые не считают себя коллекционерами, но к сохранившимся стеклянным сокровищам относятся бережно.

«Это игрушки еще моего папы. Пока я была маленькая, относилась к ним как-то спокойно — ну есть и есть... Потом был период, когда они казались мне старыми, ненужными. Выбросить, конечно, рука не поднималась, но покупались новые, наряжали елки по-современному. И вот, последние лет пять я понимаю их ценность. Мы их никогда не коллекционировали, многие побились при переездах, причем очень интересные, своеобразные. Но хоть из этих осталась какая-то память. Елка у нас тоже старенькая. Никто не помнит, какого она года, но сделана точно была на алуштинской фабрике игрушек. Даже чек сохранился, только год изготовления плохо видно. То ли 60-е, то ли 80-е. Это часть нашей жизни. Чем мне нравятся старые игрушки — у них такая разнообразная тематика. Вот эта — моя любимая. Маленький снежный домик. Мне раньше казалось, что если заглянуть внутрь, то можно увидеть, как там сидит Дед Мороз и Снегурочка. До сих пор помню это чувство», — рассказывает Татьяна Сергеева, хранитель семейных ценностей.

«Игрушки мои не такие уж и старые, до войны не очень помню то время. Мы уехали в эвакуацию на Кавказ, там было не до Нового года. А в 47 году вернулись обратно в Крым. И оттуда начинаются воспоминания о елках, игрушках. Наряжали, чем было: конфетами, яблоками, снежинки из бумаги вырезали. Потом началось производство стеклянных игрушек. Вот, несколько штук остались... Но елку я уже не ставлю», — говорит Галина Алексеевна, 86 лет.

«С детства у меня сохранились всего лишь четыре шара стеклянных. Когда появились свои дети, остался один. И я его пока даже не вешаю на елку, для меня это какая-то своеобразная связь с детством. Я боюсь ее потерять. А в этом году один добрый человек сделал мне потрясающий подарок: отдал целую коробку стеклянных старых игрушек! Впервые мы нарядили елку такими игрушками. Дети сначала не оценили моего восторга, но потом, когда зажгли огни, вся семья была очарована красотой! Это настоящая магия!» — делится Наталья Бобылева.

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