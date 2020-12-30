Лаванда, роза, розмарин: в Крыму вложат полмиллиарда рублей в эфиромасличный завод

За неполных шесть лет в Крыму хотят модернизировать Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод. На его восстановление инвестор закладывает 467 млн рублей. На эти средства построят питомник, засеют новые поля, закупят технику, оборудование, обустроят новую лабораторию и цеха для производства биокосметики. Поля будут сертифицированы, а продукция приобретет официальный статус органической. Более подробно о модернизации завода узнавал корреспондент ФАН.

В 2021 году от эфиромасличного совхоз-завода в Алуште заложат 162 га лаванды, розы, розмарина, ладанника. На производстве появится автоматическая мойка посуды, линия розлива и укупорки эфирных масел, а также реактор для смешивания косметических средств. На витринах появятся новые кремы, маски, лосьоны, масла для лица, гели для умывания, кондиционеры и шампуни для волос.

«Уже в следующем году объем производства продуктов эфиромасличного производства составит 3,5 тысячи тонн, а к 2023 году ― увеличится на 3,8 тысячи тонн. Срок реализации инвестиционного проекта: пять лет и семь месяцев. Планируется создать 35 новых рабочих мест, из них восемь постоянных и 31 сезонных», ― сообщили ФАН в Корпорации развития по инвестпроектам в Крыму.

С весны по обновленным полям совхоз-завода начнутся экскурсии. В конце мая туристов приглашают на розовые поля, в июле ― на плантации лаванды.

«Сейчас многие ставят на продукции знак «Био», хотя она таковой не является. Мы же не вносим химию и используем даже минеральные удобрения. В ближайшем будущем планируем сертифицировать поля и подтвердить статус органического производства», ― говорит директор предприятия Александр Новосад.

В следующем году эфиромасличному заводу в Алуште исполнится 70 лет. Это предприятие замкнутого цикла ― от выращивания до выпуска готовой продукции. В советское время завод был первым в производстве эфирных масел розы и лаванды. Сегодня завод выпускает продукцию марок «Душистый мир» и «Сокровища Крыма». Это бальзамы и гидролаты, фиточай, варенье и эфирные масла.

Эфиромасличное направление считается крайне прибыльным, но сложным из-за непростого технологического процесса. В Крыму его планируют развивать не только в Алуште, но и в Бахчисарайском и Белогорском районах. Идет закладка 20 тысяч саженцев лаванды вдоль трассы «Таврида».

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