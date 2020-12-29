В Крыму изымут недвижимость и землю у застройщиков, обманувших людей

Земельные участки и недострои, изъятые у обманувших людей предпринимателей, будут изъяты и проданы, передает корреспондент ФАН. Об этом 29 декабря журналистам заявил вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов в ходе пресс-подхода, где обсуждались вопросы компенсации пострадавшим участникам долевого строительства.

«После того, как произведены выплаты, у нас все физические лица передают право требования по данным объектам нашему фонду. Фонд начинает судебную процедуру изъятия всех земельных участков, всех объектов незавершенного строительства, после чего это все будет приведено в правовое поле», ― заявил Евгений Кабанов.

Также он уточнил, что после изъятия участки будут, в большинстве своем, выставлены на продажу с целью восполнения бюджетных затрат.

«Как правило, это будет либо выставлено на продажу, либо как участки под ИЖС. Таким образом, постараемся компенсировать ряд бюджетных потерь», ― добавил вице-премьер.

Напомним, что 28 декабря были произведены первые выплаты пострадавшим, о чем ранее сообщал ФАН. Общая сумма выплат в 2020 году, по словам Евгения Кабанова, составила порядка 50 миллионов рублей.