Жители Севастополя возмутились «пошлой» рекламой интим-магазина, размещенной в городе

Жители Севастополя возмутились из-за рекламы в городе, размещенной вдоль дорог на билбордах. Так, на вывеске у оживленной трассы жителям города порекомендовали обратиться в магазин для взрослых, чтобы узнать, что «пробки бывают не только автомобильными и бутылочными».

«Спасибо, что не разместили на баннере само так сказать изделие, но вообще ― это отвратительно и пошло. Интересно, занимается ли власть нашего города цензурой или проверкой рекламы, которые видят десятки тысяч людей?» ― возмутилась местная жительница.

В магазине для взрослых, который рекламирует, товары для взрослых, ФАН прокомментировали, что это тщательно обдуманная реклама.

«Мы всегда очень тщательно отбираем и составляем рекламу, мы подчиняемся закону «О рекламе», который действует на территории РФ», ― рассказали в сети магазинов для взрослых.

В рекламном агентстве, которому принадлежит сам баннер, также не поняли «что такого предосудительного» изобразили заказчики.

«На рекламе нет запрещенных элементов, тела женского открытого, например… А так для общего развития даже полезно», ― заявили ФАН рекламщики.

Они напомнили, что еще в 2017 году напротив входа в Свято-Никольский храм красовалась вывеска пляжного клуба, где было фото эротического характера с оголенными женскими ягодицами.

«Вот такому, конечно, не место в городе, хоть некоторым мужчинам и приятно», ― добавили в рекламном агентстве Севастополя.

Отметим, что проверять изображение на рекламных объектах на соответствие закону «О рекламе» должна Федеральная антимонопольная служба по Республике Крым и Севастополю. Редакция агентства новостей направила письмо с фотографией стенда и просьбой оценить законность ее содержания.

Также корреспондент попытался выяснить, осуществляется ли в городе проверка рекламной продукции, которую готовятся широко демонстрировать горожанам, допустим, по морально-этическим соображениям, и есть ли муниципальные правила, которые бы регламентировали изображения на баннерных вывесках в Севастополе.

С этим вопросом корреспондент агентства обратился в ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды». Оперативно там ответить не смогли, поэтому редакция направила информационный запрос.

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