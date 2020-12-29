Водная блокада Крыма со стороны Украины вызывает у жителей полуострова только чувство стыда за своих бывших соотечественников, а точнее ― политиков, которые приняли решение в апреле 2014 года перекрыть Северо-Крымский канал. Очевидно, что тем самым Киев пытался устроить в республике экологическую катастрофу. Корреспондент ФАН обсудил с жителями Крыма эту ситуацию, их реакция говорит сама за себя.

Житель села Заречное Владимир Коваленко говорит, что всю украинскую политику можно охарактеризовать одним выражением: «Что не съем, то понадкусываю». Он уверен, что Киев работает сегодня именно по этому принципу:

Также по этому поводу высказался другой житель села Заречное Андрей, который после событий 2014 года на Украине переехал жить и работать в Крым.

«Очень сложно выражаться в рамках литературных норм при упоминании Украины. По поводу водной блокады и гуманитарных поставок воды хотелось бы напомнить, что она была организована далеко не против крымчан, сделавших свой выбор в пользу Российской Федерации, а для того, чтобы попытаться превратить Крым в балласт для России. Интересы крымчан, которых по официальной версии Киев считает гражданами Украины, в этом случае никогда не фигурировали», ― отметил собеседник издания.

По его словам, Украина ― это государство-торпеда, поскольку находясь под внешним управлением, Киев может пустить в расход хоть все население, если это хоть как-то навредит России.

«Поэтому лично я считаю, что разговаривать с ними теперь нужно не о поставках воды по Северо-Крымскому каналу, а о судебном процессе за попытку геноцида 2,5 миллиона человек. В Крыму вполне достаточно своей воды, чтобы обеспечить собственные нужды», ― констатировал Андрей.

Вместе с тем Владимир Коваленко рассказал, как на самом деле жители Крыма относятся к водной блокаде со стороны Украины:

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Украине уже начали подсказывать, как можно будет «отомстить» Крыму за преодоление водной блокады.