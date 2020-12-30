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Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

В конце года традиционно принято подводить итоги и готовить планы на будущее. В большом интервью глава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко отвечает на вопросы ФАН — и об итогах прошедшего года, и о ближайших планах.

— Сергей Николаевич, говоря о курортном городе, невозможно оставить «за бортом» тему туризма, особенно в этот непростой год. Как вы оцениваете прошедший курортный сезон?

— Сложный год, непростой для всего мира, для всей нашей страны. Для администрации города он сложен был, прежде всего, тем, что в нашу подготовку к турсезону-2020 пандемия внесла колоссальные коррективы.

Во время «первой волны» пандемии в весенний период были закрыты и места размещения, и магазины, и объекты обслуживания, то есть вся туристская инфраструктура. Мы понимали, что будет проблематично провести сезон-2020 на уровне прошлых лет.

Но, что интересно, именно необходимые ограничительные меры во многом дали положительный эффект: если на первом этапе, в начале сезона был спад по количеству туристов, то к концу сезона, в некоторые месяцы количество гостей Большой Феодосии было больше, чем в прошлом году.

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

Я очень рад и благодарен, что и отельеры, и владельцы организаций отнеслись ответственно к сложившейся ситуации и перестроили свою работу.

Однако независимо от подобных непредвиденных форс-мажорных ситуаций мы постоянно работаем над улучшением сервиса, над сохранением природы и улучшением пляжей. И делаем это сообща: задействованы и государственные структуры, и муниципальные, и бизнес. Наша основная задача — чтобы человек не просто приехал на день-два, а захотел остаться и вернуться сюда.

— Кто в основном едет отдыхать в Феодосию?

— Чаще всего на наших пляжах можно увидеть семьи с детьми или людей старшего возраста, приезжающих поправить здоровье в феодосийских санаториях. Также встретите бабушек с внуками: для старшего и младшего поколений наш климат просто идеален.

Здесь сочетаются морской, степной, горный и лесной ландшафт и воздух — это очень полезно для здоровья. И еще, в Феодосии большое количество солнечных дней — даже больше, чем в Ялте.

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

— Что планируете сделать для привлечения туристов в следующем курортном сезоне?

— Подготовка к курортному сезону-2021 уже ведется. Это планомерная работа на перспективу, с пониманием того, что в Феодосию приезжают гости со всех уголков страны, и мы стараемся сделать посещение нашего города как можно более полезным, приятным и комфортным.

В ближайших планах — встреча с отельерами, представителями сферы туризма и всей сопутствующей инфраструктуры для выработки совместного плана, наиболее оптимального и для гостей города, и для феодосийцев.

Также отметим, что в следующем курортном сезоне проведем джаз-фестивали, фестиваль исторического фехтования «Щит Кафы», фестиваль огненных театров «Крымфаерфест», винно-гастрономический фестиваль «In Vino Veritas» и другие.

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

— Будет ли проводиться благоустройство и расширение пляжей и зон отдыха? И есть ли для этого условия?

— Что касается благоустройства и расширения пляжей то, в 2021 году планируется увеличить количество благоустроенных пляжных территорий до 70. У Феодосии есть для этого условия — у нас 15 километров золотых песчаных пляжей — этим может похвастать не каждый регион! При этом хочется не только расширить и благоустроить пляжи, но и возродить то хорошее, что было в советский период.

Например, прогулочные катера, которые из центра города доставляли отдыхающих на Золотой пляж и обратно — раньше было 4 рейса в день. Мы думаем над тем, как вернуть то, что было утрачено. В том числе и вернуть традицию по оздоровлению детей из других регионов. Раньше на территории Большой Феодосии часто отдыхали дети из других регионов в пионерских и оздоровительных лагерях.

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

— Это все требует больших финансовых вложений и серьезной работы.

— Мы работаем в этом направлении. Бюджет Феодосии был и остается и на 2021 год социально ориентированным. Да, пока мы не справляемся своими силами, и в большинстве случаев проекты реализуется за счет консолидированного бюджета, в котором доля местного составляет около трети. Но мы стараемся научиться зарабатывать, и делаем все, что можем, чтобы эта доля увеличилась.

Если говорить непосредственно о строительстве оздоровительных лагерей и домов отдыха, то мы готовы со своей стороны работать с инвесторами, в том числе, из других регионов для строительства подобных детских оздоровительных лагерей. Наша Родина огромна, большое количество северных территорий с суровым климатом. Зачастую дети не представляют, что такое теплое море.

Я делаю акцент на социальной направленности подобных проектов. Зачастую инвесторы рассматривают Крым как площадку для строительства элитных комплексов. Но, по моему мнению, это не то, что является первоочередной необходимостью для общества.

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

— Комфортный для жизни город — что вы сами вкладываете в это понятие? Какие шаги предпринимаются администрацией, чтобы Феодосия стала таким городом?

— Комфортный для жизни город — это место, где хорошо и удобно всем, в том числе людям с ограниченными возможностями, пожилым гражданам, детям… Комфортный город — это благоустроенные дворы и парки, удобные пешеходные дорожки, это спортивные площадки для самых разных видов спорта, это нормальное освещение, удобная и доступная инфраструктура, это нормальный общественный транспорт и многое другое.

И еще комфортный город — это город, который имеет свое, неповторимое, уникальное лицо. Феодосии уже 25 веков. Это город с богатейшей историей. И надо быть возле этой истории, поэтому не надо создавать быстрые «стелсы» там, где им не место. История — это счастье.

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

— В Феодосии куда ни посмотри — везде были великие люди.

— Действительно, в Феодосии жили Иван Айвазовской, Александр Грин, Максимилиан Волошин, Константин Богаевский, Вера Мухина, Надежда Обухова и многие другие. Феодосию также часто посещали Марина и Анастасия Цветаевы, побывали Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Антон Чехов это далеко не весь список известных имен, составивших славу нашего Отечества. У нас Сергей Королев здесь жил. Полностью весь отряд космонавтов был в Феодосии — это тоже история.

Здесь история везде. Из последнего, где мне посчастливилось побывать, — открытие памятника генералу Котляревскому, который у нас недавно на набережной установили — выдающийся был человек и очень красивый памятник получился…

— Какие задачи вы ставите перед собой и администрацией на 2021 год?

— Если говорить подробно — будет, наверное, еще несколько таких интервью (смеется). Если коротко: восстанавливать утраченное, внедрять лучшие практики, развивать начатые проекты, благоустраивать, сохранять и улучшать. Продолжать приближать Феодосию к понятию «комфортный для жизни город».

Глава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко

— Кажется, здесь должна вестись совместная работа всех заинтересованных сторон.

— Знаете, и я, и сотрудники администрации, зачастую сталкиваемся с негативным отношением людей к себе. Иногда складывается впечатление, что чиновников просто априори не любят. Вот просто потому, что ты — чиновник. Я не снимаю с себя ответственности — ни за то, что было до меня, ни за нынешнюю свою работу. Есть ошибки — укажите, обсудим, исправим. Но когда человек проявляет агрессию просто потому, что я чиновник, мне это непонятно. 

При этом есть активные граждане, общественники, с которыми мы работаем постоянно, и это дает хороший результат на благо Феодосии. Есть большое количество жителей города, которые радуются позитивным переменам, благодарят, а, главное — помогают делать наш город лучше. И я им за это очень благодарен, и это — огромный стимул продолжать работу, и понимать, что ты живешь не зря. И еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто делает наш город красивее и удобнее, всем кто занимается его благоустройством. Наверняка вы видели, как в городе обустраивают цветочные клумбы, как кладут плитку на тротуаре или устанавливают новые остановочные комплексы, какие прекрасные появляются детские площадки и как аккуратно все сделано. Спасибо всем этим людям, которые своими руками делают наш город удобнее и красивее!

Я рад, что формируется хорошая команда в администрации из специалистов, которые переживают за свое дело, развиваются и понимают, что о каждого из них зависит конечный результат.

Спасибо всем неравнодушным людям, для которых Феодосия — действительно дом!

Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

 — Как город будет встречать Новый год? Как вы будете встречать Новый год?

 — Город мы украшаем, создаем праздничное настроение. Каких-то массовых мероприятий не будет по понятным причинам. Я вижу, что в основном люди прогуливаются, понимая, что сейчас сложный период и нужно соблюдать меры предосторожности.

Новый год — семейный праздник, поэтому я его буду встречать в кругу семьи. И всем желаю того же. Високосный 2020 год уходит, и пусть все тяготы и печали уйдут вместе с ним. Пусть новый 2021 год будет счастливым и радостным для всех.

Ранее ФАН рассказывал, что популярный туристический сервис включил в себя самые популярные и красивые места Крыма.

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