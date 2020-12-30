Мэр Феодосии раскрыл ФАН, как город-курорт справился с ударом пандемии по туризму

В конце года традиционно принято подводить итоги и готовить планы на будущее. В большом интервью глава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко отвечает на вопросы ФАН — и об итогах прошедшего года, и о ближайших планах.

— Сергей Николаевич, говоря о курортном городе, невозможно оставить «за бортом» тему туризма, особенно в этот непростой год. Как вы оцениваете прошедший курортный сезон?

— Сложный год, непростой для всего мира, для всей нашей страны. Для администрации города он сложен был, прежде всего, тем, что в нашу подготовку к турсезону-2020 пандемия внесла колоссальные коррективы.

Во время «первой волны» пандемии в весенний период были закрыты и места размещения, и магазины, и объекты обслуживания, то есть вся туристская инфраструктура. Мы понимали, что будет проблематично провести сезон-2020 на уровне прошлых лет.

Но, что интересно, именно необходимые ограничительные меры во многом дали положительный эффект: если на первом этапе, в начале сезона был спад по количеству туристов, то к концу сезона, в некоторые месяцы количество гостей Большой Феодосии было больше, чем в прошлом году.

Я очень рад и благодарен, что и отельеры, и владельцы организаций отнеслись ответственно к сложившейся ситуации и перестроили свою работу.

Однако независимо от подобных непредвиденных форс-мажорных ситуаций мы постоянно работаем над улучшением сервиса, над сохранением природы и улучшением пляжей. И делаем это сообща: задействованы и государственные структуры, и муниципальные, и бизнес. Наша основная задача — чтобы человек не просто приехал на день-два, а захотел остаться и вернуться сюда.

— Кто в основном едет отдыхать в Феодосию?

— Чаще всего на наших пляжах можно увидеть семьи с детьми или людей старшего возраста, приезжающих поправить здоровье в феодосийских санаториях. Также встретите бабушек с внуками: для старшего и младшего поколений наш климат просто идеален.

Здесь сочетаются морской, степной, горный и лесной ландшафт и воздух — это очень полезно для здоровья. И еще, в Феодосии большое количество солнечных дней — даже больше, чем в Ялте.

— Что планируете сделать для привлечения туристов в следующем курортном сезоне?

— Подготовка к курортному сезону-2021 уже ведется. Это планомерная работа на перспективу, с пониманием того, что в Феодосию приезжают гости со всех уголков страны, и мы стараемся сделать посещение нашего города как можно более полезным, приятным и комфортным.

В ближайших планах — встреча с отельерами, представителями сферы туризма и всей сопутствующей инфраструктуры для выработки совместного плана, наиболее оптимального и для гостей города, и для феодосийцев.

Также отметим, что в следующем курортном сезоне проведем джаз-фестивали, фестиваль исторического фехтования «Щит Кафы», фестиваль огненных театров «Крымфаерфест», винно-гастрономический фестиваль «In Vino Veritas» и другие.

— Будет ли проводиться благоустройство и расширение пляжей и зон отдыха? И есть ли для этого условия?

— Что касается благоустройства и расширения пляжей то, в 2021 году планируется увеличить количество благоустроенных пляжных территорий до 70. У Феодосии есть для этого условия — у нас 15 километров золотых песчаных пляжей — этим может похвастать не каждый регион! При этом хочется не только расширить и благоустроить пляжи, но и возродить то хорошее, что было в советский период.

Например, прогулочные катера, которые из центра города доставляли отдыхающих на Золотой пляж и обратно — раньше было 4 рейса в день. Мы думаем над тем, как вернуть то, что было утрачено. В том числе и вернуть традицию по оздоровлению детей из других регионов. Раньше на территории Большой Феодосии часто отдыхали дети из других регионов в пионерских и оздоровительных лагерях.

— Это все требует больших финансовых вложений и серьезной работы.

— Мы работаем в этом направлении. Бюджет Феодосии был и остается и на 2021 год социально ориентированным. Да, пока мы не справляемся своими силами, и в большинстве случаев проекты реализуется за счет консолидированного бюджета, в котором доля местного составляет около трети. Но мы стараемся научиться зарабатывать, и делаем все, что можем, чтобы эта доля увеличилась.

Если говорить непосредственно о строительстве оздоровительных лагерей и домов отдыха, то мы готовы со своей стороны работать с инвесторами, в том числе, из других регионов для строительства подобных детских оздоровительных лагерей. Наша Родина огромна, большое количество северных территорий с суровым климатом. Зачастую дети не представляют, что такое теплое море.

Я делаю акцент на социальной направленности подобных проектов. Зачастую инвесторы рассматривают Крым как площадку для строительства элитных комплексов. Но, по моему мнению, это не то, что является первоочередной необходимостью для общества.

— Комфортный для жизни город — что вы сами вкладываете в это понятие? Какие шаги предпринимаются администрацией, чтобы Феодосия стала таким городом?

— Комфортный для жизни город — это место, где хорошо и удобно всем, в том числе людям с ограниченными возможностями, пожилым гражданам, детям… Комфортный город — это благоустроенные дворы и парки, удобные пешеходные дорожки, это спортивные площадки для самых разных видов спорта, это нормальное освещение, удобная и доступная инфраструктура, это нормальный общественный транспорт и многое другое.

И еще комфортный город — это город, который имеет свое, неповторимое, уникальное лицо. Феодосии уже 25 веков. Это город с богатейшей историей. И надо быть возле этой истории, поэтому не надо создавать быстрые «стелсы» там, где им не место. История — это счастье.

— В Феодосии куда ни посмотри — везде были великие люди.

— Действительно, в Феодосии жили Иван Айвазовской, Александр Грин, Максимилиан Волошин, Константин Богаевский, Вера Мухина, Надежда Обухова и многие другие. Феодосию также часто посещали Марина и Анастасия Цветаевы, побывали Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Антон Чехов — это далеко не весь список известных имен, составивших славу нашего Отечества. У нас Сергей Королев здесь жил. Полностью весь отряд космонавтов был в Феодосии — это тоже история.

Здесь история везде. Из последнего, где мне посчастливилось побывать, — открытие памятника генералу Котляревскому, который у нас недавно на набережной установили — выдающийся был человек и очень красивый памятник получился…

— Какие задачи вы ставите перед собой и администрацией на 2021 год?

— Если говорить подробно — будет, наверное, еще несколько таких интервью (смеется). Если коротко: восстанавливать утраченное, внедрять лучшие практики, развивать начатые проекты, благоустраивать, сохранять и улучшать. Продолжать приближать Феодосию к понятию «комфортный для жизни город».

— Кажется, здесь должна вестись совместная работа всех заинтересованных сторон.

— Знаете, и я, и сотрудники администрации, зачастую сталкиваемся с негативным отношением людей к себе. Иногда складывается впечатление, что чиновников просто априори не любят. Вот просто потому, что ты — чиновник. Я не снимаю с себя ответственности — ни за то, что было до меня, ни за нынешнюю свою работу. Есть ошибки — укажите, обсудим, исправим. Но когда человек проявляет агрессию просто потому, что я чиновник, мне это непонятно.

При этом есть активные граждане, общественники, с которыми мы работаем постоянно, и это дает хороший результат на благо Феодосии. Есть большое количество жителей города, которые радуются позитивным переменам, благодарят, а, главное — помогают делать наш город лучше. И я им за это очень благодарен, и это — огромный стимул продолжать работу, и понимать, что ты живешь не зря. И еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто делает наш город красивее и удобнее, всем кто занимается его благоустройством. Наверняка вы видели, как в городе обустраивают цветочные клумбы, как кладут плитку на тротуаре или устанавливают новые остановочные комплексы, какие прекрасные появляются детские площадки и как аккуратно все сделано. Спасибо всем этим людям, которые своими руками делают наш город удобнее и красивее!

Я рад, что формируется хорошая команда в администрации из специалистов, которые переживают за свое дело, развиваются и понимают, что о каждого из них зависит конечный результат.

Спасибо всем неравнодушным людям, для которых Феодосия — действительно дом!

— Как город будет встречать Новый год? Как вы будете встречать Новый год?

— Город мы украшаем, создаем праздничное настроение. Каких-то массовых мероприятий не будет по понятным причинам. Я вижу, что в основном люди прогуливаются, понимая, что сейчас сложный период и нужно соблюдать меры предосторожности.

Новый год — семейный праздник, поэтому я его буду встречать в кругу семьи. И всем желаю того же. Високосный 2020 год уходит, и пусть все тяготы и печали уйдут вместе с ним. Пусть новый 2021 год будет счастливым и радостным для всех.

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