В Крыму рассказали, как России до сих пор приходится бороться с наследием Украины

Феодосия, 29 декабря. Украина в Крыму оставила после себя множество нерешенных проблем, начиная от разбитых дорог и заканчивая откровенным беспределом в застройке полуострова. Из-за этого на берегу Черного моря появились сотни, если не тысячи строений, многие из которых не имеют никаких документов. Также в частные руки перешло большинство санаториев, в которых раньше отдыхали советские люди.

В интервью ФАН глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко более подробно рассказал, как город пытается бороться с украинским наследием. Также собеседник издания объяснил, почему курортные города не могут конкурировать между собой.

— Есть ли у Феодосии «свой» турист, приходится конкурировать и бороться за туристов с соседними курортными регионами?

— Я бы не стал сравнивать Феодосию с другими, в том числе соседними курортными российскими городами и регионами, потому что у каждого есть своя изюминка. Кроме того, у Крыма был очень большой период застоя — почти 25 лет! И нам нужно идти семимильными шагами, чтобы сделать отдых наших россиян в полной мере комфортным.

Вспомните, раньше, во времена Советского союза, что привлекало людей в Феодосию, кроме климата и очарования города? Замечательные феодосийские санатории, наши здравницы, где с удовольствием поправляли здоровье соотечественники.

— Со времен СССР эта ситуация изменилась?

— За то время, что Крым относился к Украине, большая часть санаторного фонда пришла в упадок. И только после того, как Крым вернулся на Родину, начались работы по его восстановлению ― во всех смыслах и отраслях. Но 25 лет упадка не прошли мимо, потому что санаторно-курортный фонд требует большой работы и по приведению в порядок, и по модернизации в соответствии с современными стандартами. Тем не менее «свой» турист в Феодосии определенно есть.

В настоящее время часть санаториев Феодосии — ведомственная. Однако ряд санаторно-курортных учреждений города являются частной собственностью. Но их отраслевая принадлежность остается прежней: это санаторно-курортные учреждения с определенным комплексом услуг. Разница только в том, что задачи реконструкции и модернизации лежат на собственниках.

— Как эти санаторные корпуса оказались в частных руках?

— Это остается загадкой и произошло в украинский период. Есть еще один важный нюанс: почти все санаторные корпуса на феодосийской набережной являются объектами культурного наследия, и это также влияет на их реконструкцию и ремонт. Администрация со своей стороны понуждает собственников заниматься этими вопросами и проводить необходимые мероприятия, и я надеюсь, что за несколько лет они все же это сделают – это их обязанность.

Сейчас мы формируем площадки, забираем землю, которую когда-то пораздавали и она не используется, составляем единый реестр освободившихся участков для предложений инвесторам, готовых работать в проектах социальной направленности.

— Водообеспечение — одна из наиболее острых проблем Крыма. Какая ситуация с водой в большой Феодосии?

— У нас есть Феодосийское водохранилище, Судакский водовод, несколько источников, так что с водой у нас не так критично, как в других районах полуострова. Но есть другая проблема: в очень плохом состоянии сети, и потери воды происходят из-за порывов — еще один факт наследия с украинских времен. Мы работаем над устранением этой проблемы, соответственно, потери становятся меньше.

Также решается вопрос восстановления пригодных для этого источников, что положительно повлияет на стабильность водоснабжения. Сегодня на Феодосийском водохранилище в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.» проводится ряд мероприятий по развитию системы водоснабжения полуострова. Так, в Кировском районе идет «Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища» и «Реконструкция насосной станции №16», которая обеспечивает подачу воды для заполнения водохранилища.

Кроме того, началась реализация еще одного масштабного проекта под названием «Строительство систем водоснабжения и водоотведения микрорайонов Карантин и Форштадт» ― он позволит обеспечить водоснабжением более 2000 домовладений, где воды не было никогда.

Вместе с тем на данный момент, в рамках реализации ФЦП, ведутся работы по реконструкции водовода Феодосия ― Судак, а также реконструкции магистрального водовода Фронтовое ― водопроводные очистные сооружения г. Феодосии.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как Украине подсказали сценарий «мести» Крыму за преодоление водной блокады.