В Крыму обнаружен повешенным помощник уполномоченного по правам человека

Евпатория, 28 декабря. Стало известно об обнаружении тела общественного помощника уполномоченного по правам человека в Саках и Сакском районе Михаила Шишлянникова. Он найден повешенным.

Мужчину обнаружили 27 декабря в помещении Районного дворца культуры по адресу г. Саки, ул. Революции, 2. В этом здании располагалась общественная приемная регионального уполномоченного по правам человека.

Источник из города Саки, который был знаком лично с покойным, сообщил ФАН, что Михаил имел неприятное хроническое заболевание, с которым, впрочем, успешно справлялся на протяжении жизни. В последнее время страдал депрессией. По мнению одного из друзей, был непримирим по отношению к нарушению законности и несправедливости.

В версию его добровольного ухода из жизни близкие и друзья не верят. Ведется следствие, которое должно выяснить все обстоятельства произошедшего.

Михаил Шишлянников работал редактором газеты «Время вперед», которая выпускалась с конца 90-х годов по настоящее время, и был основателем этого издания. Активно занимался спортом, в частности футболом. Выступал в свое время за заводскую команду «Химик».

Знакомые характеризуют его как человека активного и трудолюбивого. Вырос в селе Лесновка Сакского района. Активно занимался общественной деятельностью. Помогал людям в трудных жизненных ситуациях. Жители города Саки ожидают результатов расследования.

Редакция ФАН выражает соболезнования семье и близким погибшего.