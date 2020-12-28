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В Крыму рассказали, какие трудности были у военных при установке ковид-госпиталя

В Крыму рассказали, какие трудности были у военных при установке ковид-госпиталя

В Ялте и Симферополе всего за несколько дней смогли развернуть два мобильных госпиталя для приема военными медиками пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

В крымской Ялте госпиталь появился на территории санатория Минобороны: его развернули силами медотряда Черноморского флота, прибывшего из Севастополя. Военные медики уже начали принимать первых пациентов в ночь на 28 декабря.

В Симферополе военнослужащие развернули госпиталь возле новой Республиканской клиники им.Семашко. Как выяснил ФАН, на сегодняшний день военный госпиталь полностью готов к приему больных. Все оборудование установлено и настроено, как и все системы материально-технического обеспечения. Ранее была небольшая заминка с установкой ограждения и отсыпкой территории.

«Возникла заминка с установкой ограждения вокруг объекта. Сергей Аксенов знает о необходимости установки забора и отсыпки территории и обещал эту задачу решить силами городских служб, сам госпиталь полностью готов к приему пациентов», — сообщили ФАН в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В Крыму рассказали, какие трудности были у военных при установке ковид-госпиталя

Отметим, что на данный момент территория отсыпана гравием, подъезды обустроены силами АО «ВАД». Старший офицер оперативной группы от медицинской службы округа подполковник Шамиль Баталов рассказал корреспонденту ФАН, что в его задачи входит координация и взаимодействие всего персонала для выполнения текущих задач по медицинскому обслуживанию.

«Обычно военный госпиталь лечит только военных. При организации лечения гражданского населения гражданские министерства, которые нас затребовали, обеспечивают медицинским имуществом: кислородом, расходными материалами, питанием. В данном случаем мы прибыли в Симферополь по требованию главы Республики Сергея Аксенова, поэтому всеми необходимыми материалами нас обеспечит Республика».

В Крыму рассказали, какие трудности были у военных при установке ковид-госпиталя

Мобильное медицинское подразделение вмещает 100 коек и состоит из пневмокаркасных сооружений, которые подключены к электроснабжению и обогреваются дизельными печками Комплекс состоит из нескольких базовых отделений: санитарно-эпидемиологического, реанимационное отделение, лабораторный блок для исследования анализов и проб и отдельная ПЦР-лаборатория, а также приемное отделение и собственно палаты для пациентов. Блоки для пациентов оборудованы столовой и манипуляционными кабинетами.

В Крыму рассказали, какие трудности были у военных при установке ковид-госпиталя

Кроме того, госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, рентген-аппаратами, аппаратами для ультра-звукового исследования, анализаторами крови. Госпиталь оснащен мониторами интенсивного наблюдения. Как говорит Колесников, обслуживанием пациентов и техническим обслуживанием мобильного госпиталя занимается 100 человек персонала.

«Вот так совпало. На 100 больных 100 человек обслуживающего персонала. Это врачи, средний и младший медперсонал, а также технические службы, включая техников и водителей», — подчеркнули в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота

Наличие всего необходимого оборудования позволяет в максимально короткие сроки определить наличие вируса и всех сопутствующих заболеваний, определить точный диагноз и принять все необходимые меры для эффективной помощи пациенту. Немаловажную деталь сообщил начальник отряда, капитан медицинской службы Вадим Городилов: весь личный состав уже вакцинирован от коронавирусной инфекции вакциной российского производства «Спутник-V». 

В Крыму рассказали, какие трудности были у военных при установке ковид-госпиталя

Мобильные военные госпитали развернуты в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова.

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