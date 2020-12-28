В Крыму рассказали, какие трудности были у военных при установке ковид-госпиталя

В Ялте и Симферополе всего за несколько дней смогли развернуть два мобильных госпиталя для приема военными медиками пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

В крымской Ялте госпиталь появился на территории санатория Минобороны: его развернули силами медотряда Черноморского флота, прибывшего из Севастополя. Военные медики уже начали принимать первых пациентов в ночь на 28 декабря.

В Симферополе военнослужащие развернули госпиталь возле новой Республиканской клиники им.Семашко. Как выяснил ФАН, на сегодняшний день военный госпиталь полностью готов к приему больных. Все оборудование установлено и настроено, как и все системы материально-технического обеспечения. Ранее была небольшая заминка с установкой ограждения и отсыпкой территории.

«Возникла заминка с установкой ограждения вокруг объекта. Сергей Аксенов знает о необходимости установки забора и отсыпки территории и обещал эту задачу решить силами городских служб, сам госпиталь полностью готов к приему пациентов», — сообщили ФАН в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Отметим, что на данный момент территория отсыпана гравием, подъезды обустроены силами АО «ВАД». Старший офицер оперативной группы от медицинской службы округа подполковник Шамиль Баталов рассказал корреспонденту ФАН, что в его задачи входит координация и взаимодействие всего персонала для выполнения текущих задач по медицинскому обслуживанию.

«Обычно военный госпиталь лечит только военных. При организации лечения гражданского населения гражданские министерства, которые нас затребовали, обеспечивают медицинским имуществом: кислородом, расходными материалами, питанием. В данном случаем мы прибыли в Симферополь по требованию главы Республики Сергея Аксенова, поэтому всеми необходимыми материалами нас обеспечит Республика».

Мобильное медицинское подразделение вмещает 100 коек и состоит из пневмокаркасных сооружений, которые подключены к электроснабжению и обогреваются дизельными печками Комплекс состоит из нескольких базовых отделений: санитарно-эпидемиологического, реанимационное отделение, лабораторный блок для исследования анализов и проб и отдельная ПЦР-лаборатория, а также приемное отделение и собственно палаты для пациентов. Блоки для пациентов оборудованы столовой и манипуляционными кабинетами.

Кроме того, госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, рентген-аппаратами, аппаратами для ультра-звукового исследования, анализаторами крови. Госпиталь оснащен мониторами интенсивного наблюдения. Как говорит Колесников, обслуживанием пациентов и техническим обслуживанием мобильного госпиталя занимается 100 человек персонала.

«Вот так совпало. На 100 больных 100 человек обслуживающего персонала. Это врачи, средний и младший медперсонал, а также технические службы, включая техников и водителей», — подчеркнули в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота

Наличие всего необходимого оборудования позволяет в максимально короткие сроки определить наличие вируса и всех сопутствующих заболеваний, определить точный диагноз и принять все необходимые меры для эффективной помощи пациенту. Немаловажную деталь сообщил начальник отряда, капитан медицинской службы Вадим Городилов: весь личный состав уже вакцинирован от коронавирусной инфекции вакциной российского производства «Спутник-V».

Мобильные военные госпитали развернуты в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова.