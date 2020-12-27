Задержанные в Крыму сотрудник УФСБ и замминистра экологии ранее работали в СБУ

В Крыму сотрудники ФСБ России задержали республиканского заместителя министра экологии и природных ресурсов Сергея Компанейцева, а также силовика УФСБ Антона Калиниченко. Как сообщили ФАН источники в силовых структурах Крыма, оба задержанных в годы пребывания Крыма в составе Украины года являлись сотрудниками Службы безопасности Украины.

На официальном сайте Министерства экологии Крыма говорится, что Компанейцев с 1995 по 2001 год служил в органах МВД Украины, а позже — с 2001 по 2005 год был офицером в органах СБУ в Симферополе. На должность замминистра экологии – заместителя главного госинспектора Республики Крым он был назначен в 2017 году.

При этом в Минэкологии ФАН сообщили, что накануне, 26 декабря, Компанейцев был на работе. Никаких заявлений о его противоправных действиях к ним не поступало. В ведомстве пообещали, если у них появится информация, обнародовать ее в понедельник, 28 декабря.