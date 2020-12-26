Скандальный экс-участник «Дома-2» Глеб Клубничка вошел в Общественный совет в Крыму

Симферополь, 26 декабря. Бывший участник телешоу «Дом-2» Глеб Жемчугов (он же Клубничка) стал членом Общественного совета муниципального образования Симферополя. Эту информацию ФАН подтвердили в Общественном совете.

«Да, действительно назначен. Он буден у нас заниматься формированием информационной политики и общественного мнения», — сообщили в совете.

Ранее в своем сообщении в Instagram он указал, что подал в середине декабря документы в Общественный совет Симферополя.

«Для меня честь стать частью команды, которая работает на благо людей и для процветания г. Симферополь и Республики Крым. Спасибо Олегу Николаевич Щербакову, председателю общественного совета, за оказанное доверие. Обещаю служить верой и правдой жителям республики Крым», — написал он в соцсети.

Отметим, ранее мужчина проходил лечение в фонде «Трезвый Крым». Он признавался, что не просто осознал прошлые ошибки, но и твердо стоит на пути исправления. Из телепроекта Жемчугов ушел в 2011 году.