Один из задержанных с наркотиками в Самаре оказался депутатом из Крыма

24 декабря самарские правоохранители остановили «Инфинити», в котором обнаружили несколько свертков с наркотиками, при проверке оказавшимся амфетамином. Сегодня, 26 декабря, суд Красноглинского района Самары арестовал двух мужчин.

Как оказалось, задержанные ― адвокаты из Армянска, причем один из них является еще и местным депутатом второго созыва горсовета, избранного в 2019 году. Согласно заявлению помощника прокурора Красноглинского района Самары, речь идет о Владимире Мельнике и Виталии Дацюке.

Как выяснил ФАН, оба мужчины являются сотрудниками адвокатского бюро «Статус». Дацюк указан там как управляющий партнер. На данный момент телефоны организации отключены. Комментировать корреспонденту ФАН информацию о задержании и аресте супруга жена Дацюка отказалась. В Армянском городском совете о задержании депутата и адвоката узнали в субботу, 26 декабря.

На данный момент в отношении юристов возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что Владимир Мельник якобы уже признал вину. Оба подозреваемых арестованы судом до 20 февраля 2021 года.