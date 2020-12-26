Двух адвокатов из Крыма задержали в Самаре с килограммом наркотиков

В Самаре сотрудники адвокатской палаты Крыма были задержаны правоохранителями. У них в автомобиле был обнаружен килограмм амфетамина.

В управлении СК по региону предполагают, что адвокаты планировали продать наркотики, однако довести до конца свой план не смогли, так как правоохранители раскрыли умысел подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере».

В ближайшие дни в отношении подозреваемых выберут меру пресечения, следователь будет ходатайствовать о заключении мужчин под стражу.