Медик из Крыма рассказала, как врачи борются с коронавирусом в «красной зоне»

Симферополь, 29 декабря. Весь мир уже год борется с пандемией коронавирусной инфекции, однако на передовой противостояния находятся медицинские работники. ФАН поговорил со студенткой, которая работает в так называемой «красной зоне» в Крыму. Девушка на условиях анонимности честно рассказала о своей работе.

По последним данным, в Крыму амбулаторное лечение проходят 3340 человек, стационарное — 2966 пациентов. Всего за время пандемии выявлено 24191 случаев COVID-19. Выписано с выздоровлением — 18873 человек.

― Как ты оказалась в «красной зоне»?

― Я студентка медуниверситета, попала в «красную зону» осенью. До этого некоторое время работала в городской больнице. Меня взяли сразу, так как был опыт работы. В госпитале проверили мои документы, и через несколько дней я уже заступила на вахту.

При трудоустройстве нужно было предоставить сертификаты, доказывающие прохождение специальных курсов — я должна была убедить руководство, что компетентна в этой области и знаю, как работать с вирусом. Курсы на портале медицинского образования я прошла еще летом, получив электронный сертификат. Поэтому при трудоустройстве в Симферополе у меня не было никаких проблем.

― Сколько длится вахта и насколько сложная у вас сейчас работа?

― Всего у нас должно быть десять смен в месяц. В первый день мы заступаем с 8:00 до 20:00 часов. После смены нас отвозят в гостиницу, мы заселяемся, а на следующий день выходим на работу в ночь, то есть с 20:00 до 8:00 часов. Затем сутки отдыха, «утренняя» смена, «ночная», сутки отдыха. По такому графику мы работаем две недели, то есть одну вахту. Следующие две недели отдыхаем. Для студентов нет никаких поблажек ― мы работаем так же, как и обычные медработники.

― Какая у вас спецодежда, удобно ли в ней?

― Если честно, то, конечно, не очень удобно. Однако каждый получает одноразовые средства индивидуальной защиты (СИЗ) ― они полностью укомплектованы. Иногда нам выдают костюмы, напоминающие нательное белье, которое выдают в воинских частях.

Кстати, в новых СИЗ теперь другие маски, и когда защитные очки заходят на нее, то она давит на нос, после чего он болит несколько дней. Эти костюмы надо носить всю смену ― 12 часов. Тяжело, конечно. Однако в таком костюме вероятность заражения минимальна.

― Много ли болеет врачей?

― Меньше половины. На последней вахте я немного приболела — у меня были насморк и слабость. Насморк не является симптомом коронавируса, но на следующее утро мне сразу же сделали тест. Результат пришел быстро и оказался отрицательным. Если же кто-то подхватил инфекцию во время вахты, то его кладут к нам же лечить.

― Как люди реагируют на болезнь, и лечатся ли у вас высокопоставленные личности?

― Наш госпиталь берет пациентов только со средней степенью болезни, если у человека ухудшается состояние, то его переводят в 7-ю горбольницу. В основном с пациентами проблем нет. Однако есть некоторые «уникумы», которые создают дополнительные проблемы. Например, ряд пациентов делают вид, что буквально лежат при смерти. При этом объективные показатели в норме. Так люди просто требуют к себе дополнительное внимание.

Есть среди пациентов и слишком нервные. Например, если они узнают, что их лечение чем-то отличается от медицинского подхода к соседу по койке, то могут отреагировать агрессивно. В основном же пациенты позитивные, общаются между собой и с персоналом. Врачам нередко приходится разрешать конфликты. Поэтому работа тяжелая не только физически, но и морально.

В наше медучреждение попадают разные пациенты. Из «высокопоставленных личностей» в основном люди военной сферы. В целом же ничего особенного.

― Расскажи самый страшный случай, который произошел за время твоей работы в «красной зоне».

― Как-то к нам положили мужа с женой в возрасте 60-65 лет. На момент поступления у женщины некоторые показатели были хуже, чем у супруга. В итоге ей назначили лечение, выполнялось оно безукоризненно. Однако женщине все равно становилось хуже, по анализам наблюдалась отрицательная динамика.

Стоял вопрос перевода ее в палату интенсивной терапии ― там пациенты лежат на аппаратах ИВЛ. Мужу же сказали, что его супруга несколько дней будет проходить процесс стабилизации. Буквально на следующий день пациентку перевели в больницу с тяжелобольными, а еще через пару суток ее не стало. Мужчина был разбит. Очень жаль людей, которые попадают в такие ситуации.

― Как ты считаешь, что нужно изменить, чтобы сейчас улучшить ситуацию в Крыму? И когда можно перестать бояться?

― Пандемия коронавируса показала, что регионам всегда есть к чему стремиться, Крым не исключение. Я думаю, что нужно увеличивать штат и разгружать врачей, чтобы выигрывать время. Кроме того, стоит обеспечить бесперебойную поставку лекарств. Иногда вместо парацетамола, чтобы сбить температуру, мы используем внутримышечные инъекции. Скажу честно, наши врачи стараются, чтобы пациенты всем были довольны: и лечением, и уходом.

На данный момент прогнозировать, когда пандемия закончится, рано. Ряд пациентов лечится дома. Других, по разным причинам, кладут в больницу. Но ситуацию сложно назвать стабильной.

― У вас в университете делают «скидки» для студентов, которые работают в «красной зоне»?

― Наш ректор выпустил приказ о том, что студенты, которые работают в госпиталях или занимаются волонтерством, получают дополнительные баллы по предметам. Однако преподаватели строго следят за посещаемостью — все же мы будущие врачи. Поэтому нам приходится лично с ними договариваться, показывать график работы и рассказывать о сменах в «красной зоне».

Мы так же сдаем предметы, как и другие студенты, просто в другое время. Не все преподаватели готовы идти навстречу, делать поблажки или относиться с пониманием к нашей нагрузке. Но для решения щепетильного вопроса с педагогом можно обратиться по единому университетскому номеру, рассказать о своей проблеме с учебой и добиться прихода к консенсусу. Мне, к счастью, пока не приходилось обращаться к этой мере.

Ранее ФАН рассказывал, кому в Крыму достались первые 500 доз вакцины от коронавируса. Кроме того, в связи с ростом заболеваемости на полуострове, в Ялте и Симферополе военнослужащие развернули дополнительные госпитали, которые смогут принять еще несколько сотен заболевших.