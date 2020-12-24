В судьбе уникальной коллекции вин «Массандры» поставлена точка

Судьба коллекции уникальных вин «Массандры» продолжает интересовать россиян. 14 декабря в Крыму состоялась продажа известного на весь мир крымского винзавода «Массандра» за 5,3 млрд рублей. Новым владельцем винзавода стала дочерняя компания банка «Россия» «Южный проект», которая в 2017 году также выкупила завод шампанских вин «Новый свет» ― он находится в Судаке.

Многие, в частности жители Крыма, были возмущены передачей «Массандры» в частные руки, считая цену сделки заниженной, поскольку только одна коллекция вин насчитывает тысячи уникальных экземпляров, стоимость которых порой невозможно оценить, так как есть бутылки старше 200 лет. Эксперты утверждают, что такая коллекция может стоить десятки миллиардов рублей, потому что она одна из самых богатых и знаменитых в мире ― коллекция «Массандры» — даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

На опасения крымчан высказался глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что коллекция из 10 тысяч бутылок эталонного вина «Массандры» не подлежит продаже согласно федеральному законодательству. При этом другая часть коллекции, которая состоит из более 700 тысяч бутылок, ― это вина, заложенные после 2006 года, то есть, это молодые вина из современного урожая:

«Несмотря на то, что само предприятие было продано, вся земля осталась в республиканской собственности. Это очень важный момент, поскольку собственник будет арендовать данную землю и параллельно с этим у республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива. Мы договорились, что никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а количество работающих увеличится».

Кроме того, Аксенов сообщил, что правительство республики покроет почти 50% затрат инвестора на закладку садов и виноградников для производства. Ранее ФАН рассказывал, сколько необходимо миллиардов для масштабной модернизации винзавода.

Также ситуацию с приватизацией государственного имущества в Крыму прокомментировал президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета России и Совета по стратегическому развитию. Он отметил, что в республику нужно привлекать ресурсы.

«Крым неоднократно обращался с тем, чтобы вносить федеральные деньги туда. Пока с учетом бюджетных ограничений, связанных с пандемией, это достаточно сложно делать, а предприятия должны развиваться. Поэтому руководство Крыма приняло решение привлекать частные деньги при определенном контроле государства за заявленными инвестиционными проектами», ― сообщил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что приватизация государственного имущества делается крайне аккуратно и не в погоне за деньгами, а для понятного развития соответствующей отрасли. При этом в ключевых отраслях, если это нужно, сохраняется контроль со стороны государства.

Известно, что часть коллекции вин «Массандры» доступна посетителям винзавода, поскольку проводятся специальные экскурсии по винным подвалам. Однако самая ценная ее часть не доступна для просмотра обычных туристов, потому что в глубоких каменных погребах должна сохраняться одинаковая температура ― от 4 до 14 градусов. 10 тысяч коллекционных вин, о которых говорил Аксенов, ― это музейный фонд, который будет храниться вечно для наших потомков.

Самыми редкими образцами в коллекции «Массандры» считаются вина зарубежных стран, причем самому старшему вину сегодня почти 250 лет ― это «Херес де-ла Фронтера» урожая 1775 года. Кроме того, в подвалах винзавода находятся такие вина: Херес «Санта Мария», Херес «Глория», Портвейн «Консульский», Мускат «Тунисский» ― это урожай 1830 года. Также есть Мадера «Рибейро Секко» ― 1837 год, Мускат «Барселона» ― 1828 год, Херес «Португальский» ― 1847 год, Мускат «Люнель» и Херес «Пахарет» ― 1848 год, Марсала «Флория» и Шато «Икем» 1865 года, а также Херес «Индия» ― 1870 года.

Отметим, что с 1897 года в коллекцию «Массандры» начали закладывать в небольших количествах все вина, которые выпускал сам винзавод. При этом основу коллекции заложил князь Лев Сергеевич Голицын, который с большим упорством и не жалея денег собирал лучшие экземпляры, которые он лично находил в винных подвалах мира.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему продажа винзавода «Массандра» не покрыла дефицит бюджета Крыма за 2020 год даже частично.