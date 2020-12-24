Минимум 5 автомобилей пострадало в двойном ДТП в Крыму

В результате двойного ДТП, произошедшего в районе остановки Марьино по Алуштинскому шоссе, пострадало несколько автомобилей. Аварии произошли на обеих полосах трассы, заблокировав движение.

Как сообщает корреспондент ФАН с места происшествия, участниками аварии стали только легковые авто. Въезд в крымскую столицу с этого направления затруднен в обе стороны: на въезде в Симферополь образовалась многокилометровая пробка.

«Пробки большие в обе стороны. Но в город больше, чем из города», — передает корреспондент ФАН.

На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и медицинские службы. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их число уточняется.