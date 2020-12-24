Подозреваемый в убийстве жены в Крыму размещал посты с просьбой помочь в ее поисках

Несколько дней назад в Севастополе пропала 33-летняя девушка. К ее поискам подключились правоохранители и волонтеры, однако 24 декабря ее тело было найдено на пустыре в окрестностях города с признаками криминальной смерти.

Как сообщили в СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, были получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа, он, по некоторым данным, является мастером спорта и президентом федерации рукопашного боя.

«В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, с использованием экспертных возможностей органов СК России, получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела. Жертва преступления была обнаружена закопанной в земле на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти», - сообщили в СК.

О пропаже стало известно 21 декабря от родственников. Следствие предположило, что ее нет в живых, поэтому сразу было возбуждено дело по факту убийства. Супруг убитой при этом принимал активное участие в поисках. Использовались социальные сети, в том числе личная страница самой девушки. Были размещены просьбы о помощи в поисках.

В пресс-службе «Лизы Алерт» ФАН сообщили, что сотрудники организации во время обнаружения тела находились в другом квадрате поиска, поэтому подробности обнаружения им не известны. В пресс-службе МВД города Севастополя сказали ФАН следующее:

«Служба МВД осуществила поиски и обнаружила труп женщины, все остальные следственные мероприятия будет осуществлять Следственный комитет в рамках своей компетенции».

В Следственном комитете заявили о проведении следственных мероприятий и необходимых экспертиз для предъявления фигуранту обвинения в судебном заседании, которое будет определять меру пресечения подозреваемому в преступлении.

На странице погибшей в социальной сети «ВКонтакте» друзья, близкие, знакомые и даже незнакомые люди выражают соболезнования и сожаления о случившемся. Происшествие потрясло не только жителей Севастополя, но и Республики Крым. Друзья семьи организовали сбор средств на похороны. Многие недоумевают, как такое вообще могло произойти. Мужчина хорошо известен в спортивных кругах. Он тренировал детей, его любили дети и уважали родители. Пара воспитывала сына, который теперь остался без матери.

«Как же все несправедливо! В голове не укладывается, что больше нет твоей жизнерадостной улыбки и веселого смеха. Очень жаль. Скорбим», - пишут знакомые Марины в соцсетях.

Редакция ФАН выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким пострадавшей. О месте и времени похорон будет сообщено позже.

Данная история напомнила о еще одном жутком происшествии, потрясшем россиян в 2013 году. Муж 39-летней москвички Ирины Кабановой обратился в полицию с заявлением, что его супруга ушла из дома и не вернулась. Неделю женщину искали полицейские и волонтеры. А позже произошло страшное: фрагменты тела Кабановой нашли в машине ее супруга. Он признался, что задушил жену и расчленил ее тело.