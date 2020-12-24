В соцсетях распространили видео с погромом в школе под Ялтой

В соцсетях появилось видео, где рабочие крушат стены в Гаспринской средней школы №1 — это Большая Ялта. Как сообщили ФАН в пресс-службе горадминистрации, это фейк.

В частности в описании к видео говорилось, что рабочим якобы не выплатили зарплату за проведенный капремонт школы, и поэтому те, разозлившись, решили все разгромить.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. На данном видео был зафиксирован процесс демонтажа оконных откосов, выполненных некачественно. Работу субподрядчика не принял генеральный подрядчик, строительный контроль и потребовал её переделать. Сейчас откосы уже восстановлены, Управление капительного строительства проверяет качество работ», — сказали в администрации Ялты.

Ранее ФАН рассказывал, что сообщение об установке икон на Крымском мосту тоже оказалось фейком.