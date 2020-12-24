Аксенов рассказал подробности опреснения морской воды в Крыму

Опреснительные станции, которые должны обеспечить жителей Крыма водой, не нанесут экологического вреда Черному морю. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов во время пресс-конференции в четверг. Он подчеркнул, что эти технологии уже отработаны в других странах, и все последствия учтены.

Также Аксенов заявил, что современные технологии позволяют провести очистку и рассчитать длину трубы в море, отметив, что экологи уже отрабатывают ситуацию с рассолом, который получается после опреснения морской воды.

«Ущерба экологии это не нанесет. Все экспертные заключения будут в открытом доступе», — подчеркнул глава Крыма.

Также Сергей Аксенов напомнил, что у республики достаточно энергии, необходимой для переработки морской воды. Сейчас генерация вместе с энергомостом составляет 1770 МВт, а пиковое потребление ― 1440 МВт. То есть, в запасе всегда остается порядка 300 МВт. При этом для работы одной опреснительной установки с выработкой 20 тысяч кубометров воды в сутки необходимо всего 5-7 МВт.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в Сакском районе и в Ялте уже подобраны площадки для строительства опреснительных установок. При этом он признал, что стоимость воды может возрасти, однако это лучше, нежели ее не будет вообще. На данный момент многие города Крыма уже переведены на график подачи воды, чтобы экономить оставшиеся водные ресурсы в водохранилищах и других источниках.

Ранее ФАН сообщал, что работы по изучению и разработке запасов подземных вод под Азовским морем ведутся каждый день.