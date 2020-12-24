Ежегодно в Крыму стерилизуют и чипируют 8000 бродячих собак



Порядка 8000 бродячих собак в год стерилизуют и чипируют на Крымском полуострове, потом животных отпускают. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о появлении приютов для бездомных животных в городах региона.

Отметим, в поселке Сизовка в Сакском районе строят приют для агрессивных собак, на который выделено порядка 4 миллионов рублей. В первом квартале 2021 года в Симферополе открывают приют для 140 животных. В следующем году будут заложены в бюджет 18 миллионов рублей на открытие приюта в Ленинском районе, в котором смогут разместить 350 собак.

Ранее ФАН побывал в приюте для собак в Темрюкском районе, недалеко от Крымского моста. Там женщина держит 800 собак у себя дома, но содержит их на средства с пожертвований без поддержки властей.