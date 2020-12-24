В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать снег в новогоднюю ночь в Крыму

Ялта, 24 декабря. По данным Крымского Гидрометцентра, снег на полуострове последний раз выпадал в новогоднюю ночь 2006 года, 15 лет назад. Не порадует крымчан сугробами и этот Новый год: с декабря на январь синоптики обещают температуру до +15°C днем и +7°C ночью. С сегодняшнего дня в Крым идет потепление.

«Сегодня мощный азиатский антициклон, который определял холодную погоду в Крыму, смещается на восток, и уступает место обширному североатлантическому циклону, который принесет потепление. С завтрашнего дня по понедельник в Крыму пройдут дожди. Температура поднимется до +11°C днем и +8°C ночью», — говорит начальник Крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Со вторника крымские синоптики обещают еще большее потепление, до 15°C выше ноля. Дожди закончатся. В Крыму плюсовая температура ожидается и в начале января. Отметим, что в 2010 году, 26 января, на местных станциях было зарегистрировано -20,6°C.