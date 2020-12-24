В Ялте начнут серьезно бороться с незаконной застройкой

Сергей Аксенов анонсировал массовую борьбу с незаконной и дорогой коммерческой застройкой в Ялте. Об этом глава Крыма заявил во время итоговой пресс-конференции 24 декабря.

«Мы договорились, что по каждому городу разработан маршрут, где будет проходить инспектор по центральным улицам. Должен как минимум раз в неделю делать полный круг, чтобы с точки зрения профилактики мы могли любую стройку обнаружить на этапе котлована», — заявил Сергей Аксенов.

Также Аксенов высказался о том, сколько должно стоить жилье для крымчан.

«В курортных городах жилищное строительство по 100 000 рублей за метр меня не интересует в принципе. Ни в Ялте, ни в Алуште. Для ялтинцев только 45-50 тыс. рублей. Пусть не будет ни одного дома жилого построено, но для ялтинцев квартиры будут только 45-50 тыс. рублей. Мы программы отдельные готовим и для других регионов Республики Крым. Поэтому интересует в первую очередь предоставление комфортной площади для ялтинцев, кто в этом нуждается», — подчеркнул Аксенов.

Отметим, ранее ФАН рассказывал, что у украинцев осталось всего 3 месяца, чтобы решить вопрос с землей, которая находится у них в собственности. Потом они ее могу потерять.