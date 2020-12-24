В Крыму решили восстановить прибрежный морской транспорт

В Крыму будут восстанавливать прибрежный морской транспорт. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил в ходе итоговой пресс-конференции 24 декабря. По его словам, морской туризм был одним из самых привлекательных направлений для республики в советские годы.

«Мы смотрели динамику: еще в 1990 годах туристическим морским транспортом для прогулок пользовалось в год 2,5 миллиона человек. По итогам сегодняшней ситуации это 50-70 тысяч за год в общей сложности. При этом часть этих перевозок в тени находится. Но популярность в этом направлении огромная», — сказал крымский лидер.

Как заявил Сергей Аксенов, сейчас на полуострове готовится технико-экономическое обоснование проектов, связанных со строительством и реконструкцией яхтенных марин и восстановлению порто-пунктов. Планируется, что они будут готовы к середине 2021 года.

«Очередность ремонта порто-пунктов будет определена и согласована с федеральным правительством, никаких сомнений в той ситуации нет, но при этом стоит задача обновления транспорта, в первую очередь — морского. Сами знаете, в каком он состоянии — большая его часть произведена еще в советское время. Поэтому сегодня ведем переговоры с крупными игроками рынка. Мы сейчас готовим предложение на Госсовет при президенте по развитию электротранспорта в Крыму, в том числе и водного. Наладить производство можно частично в Санкт-Петербурге, частично в Республике Крым», — сообщил Аксенов.

Он отметил, что также будут проводить ремонт порто-пунктов, 290 причалов и пристаней по республике Крым, которые уже давно требуют внимания и реконструкции.

«Конечно, людям удобно и быстрее условно из Евпатории добраться на водном транспорте», — заявил Аксенов.

Отметим, сегодня глава Крыма проводит пресс-конференцию, где он уже сообщил о поисках пресной воды под Азовским морем.