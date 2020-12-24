В Крыму сообщили, когда новые госпитали начнут принимать заболевших коронавирусом

Уже сегодня ночью Минобороны начало перебрасывать на полуостров медиков и материальные средства. Несколько самолетов 24 декабря вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону. Всего в Крыму будут работать медицинские отряды спецназначения Южного военного округа в составе 100 человек, для помощи крымчанам используют порядка 100 тонн материальных средств.

«Военные госпитали будут развернуты в Ялте на территории военного санатория «Крым» в Партените, а также в Симферополе на территории больницы им. Семашко. Военные полностью обеспечили медиками, помогает ФМБА в Ялте. Буквально на днях все будут укомплектованы и начнут принимать больных», - заявил Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции, проходящей сегодня в крымской столице.

Ковидные госпитали по поручению Владимира Путина решили развернуть в Ялте, так как рост заболеваемости коронавирусом в крымской курортной столице в 3 раза превышает среднекрымские. Несмотря на это, Ялту собираются на новогодние праздники посетить от 80 до 100 тысяч человек.