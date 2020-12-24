Аксенов заявил о поиске запасов подземных вод под Азовским морем

Симферополь, 24 декабря. Работы по изучению и разработке запасов подземных вод под Азовским морем ведутся каждый день. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе итоговой пресс-конференции 24 декабря.

«Азовское море — к обоснованием приступили. Структуры нельзя назвать в связи с санкционным режимом. По сути, это основной источник воды. Просто надо определиться, какого она качества, чтобы не надо было опреснять. Поручение президента есть, работы ведутся каждый день», — сказал глава республики.

Не прошлой неделе Владимир Путин заявил, что под Азовским море есть достаточное количество пресной воды, чтобы напоить засушливый Крым.