Россияне собираются ехать в Крым, несмотря на рост заболеваемости в курортных городах

Севастополь, 24 декабря. В некоторых районах Крыма сложилась неоднозначная ситуация с заболеваемостью населения коронавирусом. Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, самые высокие показатели по выявлению COVID-19 за последнюю неделю наблюдаются Красноперекопском, Кировском, Ленинском и Советском районах, а также в Ялте, Алуште, Феодосии и Керчи ― в этих районах в 2-3 раза выше уровень заболеваемости.

Она также отметила, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается нестабильной с тенденцией роста числа заболевших. По ее словам, с учетом такой ситуации на полуострове следует ввести дополнительные ограничительные мероприятия в преддверии новогодних праздников.

«Эта неделя у нас лидирующая по уровню летальных случаев ― 53, в декабре уже 144 случая летальных. Для сравнения: в октябре ― 75 случаев, в ноябре ― 155 случаев… Обеспокоенность вызывает то, что за последнюю неделю практически половина ― летальные случаи в категории до 65 лет», ― озвучила данные Пеньковская.

Отметим, что накануне глава РК Сергей Аксенов сообщал, что намерен обратиться в Минобороны РФ с просьбой развернуть в Ялте госпиталь на 200 коек для больных коронавирусом, чтобы в курортных регионах не было с этим никаких проблем на новогодних праздниках. Также он говорил, что, возможно, еще один такой госпиталь появится в Симферополе.

По словам Аксенова, пик заболеваемости в Крыму ожидается в феврале-марте следующего года ― ученые Крымского федерального университета прогнозирует ежесуточный прирост случаев на уровне 500 человек в сутки в этот период. Отметим, что президент России Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря удовлетворил просьбу Сергея Аксенова о строительстве военными госпиталей в Ялте и Симферополе.

При этом 23 декабря глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что только по предварительным оценкам, курортную столицу Крыма на новогодние праздники посетит от 80 до 100 тысяч туристов. Градоначальник отметила, что это была бы великолепная новость, если бы не пандемия, в связи с чем такая ситуация заставляет мобилизовать силы для борьбы с коронавирусом:

«Мы разворачиваем дополнительные койки в Ялте, чтобы быть готовыми к возрастающей нагрузке на медицину. До Нового года количество ковидных коек в Ливадийской больнице (филиал ФНКЦ ФМБА. – Прим.ФАН) увеличиваем со 120 до 205. При необходимости, возможно, к февралю будет еще +45 дополнительных мест. Сейчас прорабатываем вопрос развертывания ковид-госпиталя силами Министерства обороны при полном обеспечении врачами ФМБА на 100 мест».

Также Павленко сообщила, что в Ялту будет направлено дополнительно 140 медиков для работы с людьми, зараженными коронавирусом ― врачи прибывают в город по мере обустройства мест проживания. При этом 70 из них будут работать в госпитале, который развернут военные, предположительно, на улице Свердлова. Однако вызывают некоторые опасения сроки развертывания новых госпиталей. Дело в том, что опыт открытия в сжатые сроки подобных госпиталей в других городах России показал, что на это нужно минимум 40 дней. В случае необходимости властям придется мобилизовать много сил, чтобы успеть сделать все быстрее.

На данный момент медицина в Крыму справляется с количеством больных, однако никто точно не может сказать, что будет после новогодних праздников. Дело в том, что уже сейчас периодически поступают жалобы об отсутствии некоторых препаратов в аптеках, которые выписывают врачи для лечения коронавируса на дому. В основном это касается антибиотиков.

Но, несмотря на возникшие сегодня во многих городах серьезные опасения распространения коронавируса, а также проблемы с водоснабжением в РК, большинство россиян не собирается отказываться от отдыха в Крыму. Опрошенные ФАН туристы почти единогласно заявили, что не хотят менять свои планы и отказываться от туров и семейных поездок на полуостров, причем у каждого на это свои причины.

Впрочем, об этом говорят и данные, которые озвучила Павленко ― курортную столицу Крыма на новогодние праздники намерены посетить от 80 до 100 тысяч гостей.

«Мы с мужем точно не собираемся отказываться от поездки, потому что давно мечтали посетить Крым на Новый год. Этот год для нас оказался сложным, поэтому хотим отдохнуть от городской суеты и не только. Мы арендовали домик с камином, надеемся, что все будет хорошо. Тем более в прошлом месяце мы уже переболели коронавирусом, благо у нас все прошло в легкой форме. Но мы все равно будем аккуратны, потому что нет никаких гарантий, что им нельзя заболеть повторно», ― рассказала Ирина из Москвы.

«Поеду, коронавирус не пугает, с водой тоже как-нибудь разберемся. Конечно, ситуация складывается не самая лучшая, сами знаете… Новый год ― семейный праздник, поэтому я и собираюсь к своим родителям в Симферополь. Они мне каждый день докладывают, что там происходит, поэтому я в курсе всех событий. Ничего, прорвемся, главное, чтобы никто не болел», ― отметил Александр из Санкт-Петербурга.

Некоторые крымчане не особо радуются такому большому количеству туристов. Ведь увеличение количестве гостей явно приведет и к росту заболеваемости, учитывая, что не все люди соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. ФАН призывает всех, в том числе туристов, которые собрались посетить Крым на новогодние праздники, соблюдать необходимые меры против распространения COVID-19.

Напомним, что всего с начала пандемии в Республике Крым было зарегистрировано почти 22,5 тысяч случаев заражения COVID-19, за последние сутки ― 353 случая. При этом за весь период выздоровело более 16,9 человек, умерло ― 444.

Ранее ФАН рассказывал, что в Ялте опровергли информацию об отмене выплат медикам за работу с ковид-больными.