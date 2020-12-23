Дома без канализации и отопления: у СК серьезные вопросы к жилью для сирот в Крыму

В последние месяцы в городах полуострова появляются новости об обманутых сиротах и предоставлении им непригодных для жизни квартир. Недавно в Следственном комитете заявили о случае в Ялте, когда в сиротских квартирах не было централизованного отопления и газа, а на стенах и потолке были следы брака.

Похожий случай выявили и в Джанкойском районе, когда для сирот приобрели 4 квартиры в доме, который «забыли» подключить к системе теплоснабжения. Крыша в нем протекала, а стены покрылись плесенью.

Корреспондент ФАН обратился в Управление по защите прав несовершеннолетних и убедился, что сиротские квартиры сотрудники муниципалитетов иногда покупают как «кота в мешке».

Тяжелая процедура закупки

Сегодня в очереди на жилье стоят 1599 человек. На следующий год на покупку жилья выделено 314 миллионов, сироты получат 176 квартир, о чем сообщают в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма. Покупкой квартир занимаются в муниципалитете, проходит она по принципу электронных торгов, по 44-ФЗ. В администрации не знают заранее, в каком районе поселения будет приобретаться жилье.

«Какие поставщики объявились, там и будут покупать жилье, согласно требованиям, указанным в аукционной документации. Прежде чем начать торги, мы даже не можем зайти в помещение, ― говорит замначальника Управления по защите прав несовершеннолетних Инна Зуева. ― Мы неоднократно выходили с предложениями правительству РФ, бьемся над тем, чтобы упростили процедуру закупки, но данный вопрос еще на стадии рассмотрения».

Дом без канализации и отопления

Два года назад получила жилье 26-летняя Карина Чебоненко. Ее квартира находится в селе Далеком, в 40 км от поселка городского типа Черноморское. О подписании договора она пожалела на следующий день.

«Человеку, который 9 лет ждал квартиру, очень тяжело, когда на него давят. Мне говорили, что это единственный шанс, и в следующем году из бюджета могут выделить меньше, а могут ничего не дать вообще», ― рассказывает она.

Девушка подписала договор, а на следующий день, когда приехала разбираться с хозяйством, ужаснулась: канализация в отвратительном состоянии, соседи справляют естественную нужду в ведро и выливают все на улицу.

«Воду из ванной вычерпывают и тоже сливают на улицу. Центрального отопления нет, стоит газовый конвектор. Он не смог обогреть квартиру даже за 3 дня. Ванная не отапливается, окна вываливаются. Рейсовые автобусы ходят раз в день. Такси в одну сторону ― 1000 рублей».

Как объясняет Карина, договор с ней расторгнуть согласны, но в этом случае она окажется в конце очереди. Учитывая ее численность в 1599 человек, девушке придется ждать собственной крыши над головой не менее 10 лет.

«Чебоненко Карина была у меня на приеме, я объясняла ее права. Никто не заставляет подписывать договор, а после подписания обе стороны несут обязательства. Если тебя что-то не устраивает, не нужно подписывать акт приема передачи, а если есть замечания, их надо указать. Теперь, «я не хочу, не буду там жить» ― это не аргументы», ― комментирует Инна Зуева.

От жилья можно отказаться

По словам председателя правления КРОО «Жизнь в твоих руках» Екатерины Горелкиной, о подобных бедах она слышит часто. Нередко за серией фотографий счастливых молодых людей с ключами в руках, пестрящих в СМИ после выдачи очередной серии жилья, кроются слезы, обида и чувство, что тебя обманули.

Есть случаи, когда квартиры не принимают, не подписывают договор. Екатерина рассказывает об Ольге Черенковой, которой в прошлом году предложили жилье в селе Мирном под Симферополем. Это был дом с деревянными перекрытиями, очень старый, на электроотоплении, соответственно, с высокой стоимостью обслуживания. Она отказалась. Сейчас девушка ждет достройки 180 квартирного дома, где ей обещали предоставить жилье.

«Раньше в Крыму жильем сирот не обеспечивали. Когда мы вошли в состав России, начали давать, примерно по 50 квартир в год. На сегодняшний день по Крыму закупают порядка 100 квартир, но, если первые 3 года старались приобретать новые квартиры, то последнее время жилье берут на вторичном рынке. Это села в десятках километров от райцентра, куда редко ходит автобус: Кольчугино, Краснолесье, Зерновое, Далекое, ― перечисляет Екатерина Горелкина. ― У нас в Симферополе в этом году закупили все квартиры на вторичном рынке по 3 млн 400 тысяч, тогда как застройщики готовы отдавать их гораздо дешевле. Они готовы сотрудничать, строить и продавать квартиры необходимой площади с ремонтом за ту стоимость, которую выставляет администрация. Застройщики готовы работать, но им нужны гарантии».

Многое зависит от муниципалитета

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик объясняет происходящее тем, что ценовая политика по жилому фонду, по закупке, по стоимости, метражу в регионах разные.

«Северный Крым дает одну цену, Южный берег Крыма (ЮБК) ― другую. Есть возможность строить коттеджи, как это делает, например, Бахчисарайский регион. Можно покупать квартиры и частные дома. Все зависит от того, какой жилой фонд находится в муниципалитете», ― говорит Валентина Лаврик.

Судя по фотографиям на сайте Следственного комитета в Крыму, жилой фонд муниципалитетов нужно срочно обновлять. В декабре 2019 года 26-летняя девушка получила частный дом в трещинах, со сгнившими оконными рамами и полами, без нормального водоснабжения и канализации. Стоимость дома, расположенного в селе Краснофлотское, составила чуть выше 1,2 млн рублей.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Советского района (ч.1 ст. 293 УК РФ). Кроме того, в Ялте тоже возбуждено уголовное дело по факту халатности при предоставлении жилья детям-сиротам, которых поселили в квартиры с дефектами — без отопления и газоснабжения. Как оказалось, квартиры были приобретены по завышенной стоимости.

Кто будет контролировать вопрос

В ближайшем будущем ответственность по обеспечению сирот жильем возьмет на себя Министерство строительства. В ноябре этого года было принято решение о передаче полномочий по обеспечению жильем сирот в Минстрой. Об этом на заседании Совета при Президенте России сообщила зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова. С этими изменениями жилье будут предоставлять своевременно. Вместе с этим должно улучшиться и его качество, считают в правительстве.