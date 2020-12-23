В Крыму женщина оставила коляску с ребенком на улице и ушла на час в кафе

Опубликованное в социальных сетях видео, где женщина оставила коляску с ребенком на улице, а сама ушла в кафе, вызвало бурную дискуссию среди пользователей. Некоторые их них требуют лишить родительских прав молодую мать, оставившую ребенка в коляске возле входа в кафе. ФАН разбирался в ситуации.

На видео зафиксировано, как некие молодые люди в районе улицы Лермонтова в Симферполе из кафе снимают видео на мобильный телефон и возмущенно комментируют поведение матери, оставившей ребенка на улице.

Мужчины обратились к женщине, но та на замечание ответила грубо.

«Молодая мама лет 20-ти, оставив ребенка на морозе, сама ушла в кафе примерно на час. Ребенок мерз и плакал. А мать игнорировала ситуацию. Мы зашли в кафе сказать, что ребенку плохо. А получили мы в свой адрес многочисленное возмущение. Цитирую: «Мой ребенок, где хочу там и оставляю», — пишет автор видео.

Корреспондент ФАН попросил прокомментировать ситуацию Наталью, маму маленького ребенка.

«Как мать, я могу сказать следующее: дети на холоде хорошо спят. И если спящего ребенка занести в теплое помещение, он проснется и будет капризничать. Поэтому, если мать находится в шаговой доступности и внимательно наблюдает за ребенком, то нет ничего страшного в том, что ребенок в это время поспит на свежем воздухе. Настрой молодого человека и его лексика позволяет предположить, что его обращение к матери ребенка (в видео этого момента нет) было не слишком вежливым, поэтому он и мог получить не очень вежливый ответ», — поделилась мнением Наталья.

К тому же молодые люди не определили точный адрес, название кафе и время происшествия.

На горячей линии службы опеки специалисты объяснили ФАН, куда обращаться при столкновении с подобной ситуацией.

«Для принятия мер реагирования государственной службой опеки необходимо обратиться с соответствующим заявлением. Конкретное описание ситуации: что, где и когда произошло. В таком случае сотрудники учреждения будут принимать меры для розыска ребенка и родителей и принимать соответствующие меры в соответствие с законом», — рассказали в службе опеки.

Гражданам следует понимать, что неравнодушное отношение к окружающим, сопереживание за судьбу детей должно быть ответственным. Просто публикация в социальной сети отрывка видео без каких-либо принятых в соответствие с законодательством мер может быть воспринята членами общества по-разному. Так можно необдуманно навлечь негатив на невиновного человека или наоборот способствовать безнаказанности за нарушение закона. Особенно осторожно следует подходить к вопросам, связанным с детьми.