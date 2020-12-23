Выпавшего в Крыму снега недостаточно для решения вопроса с водой

В горных районах Крыма выпал долгожданный снег, однако его слишком мало, чтобы позволить полуострову пополнить запасы питьевой воды. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Мы на сегодняшний день, с вводом ограничений, видим, что притоки суточные практически совпадают с суточным расходом воды. В горах больше осадков, даже туманы даже дают притоки водохранилища, а в Симферополе ситуация сложнее», – сказал Сергей Аксенов.

Вместе с тем, уже сейчас водохранилища в горных районах Крыма потихоньку начали наполняться чистой пресной водой. Тем временем в Ялте обсуждают вопрос забора воды из водопадов, а также безальтернативную идею строительства опреснительной установки в городе. В Севастополе же начали подавать воду в город из Кадыковского карьера, а также из озера у горы Гасфорта — в городе-герое, к счастью, проблем с водоснабжением сейчас нет. Что касается Симферополя, то в пригороде продолжается бурение новых скважин.

Отметим, что выпавший снег поманил в горы любителей зимнего отдыха и горного туризма – на дороге к горе Ай-Петри внедорожники цепями вытаскивали из сугробов своих нерадивых коллег-автолюбителей. По данным ГИБДД, на Ангарском перевале постоянно дежурит бригада «Крымавтодора».