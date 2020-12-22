В Крыму за 10 минут произошло 10 ДТП

Симферополь, 22 декабря. Долгожданная зима и снег в Крыму стали причиной множеств ДТП на территории полуострова. За последние сутки здесь произошли десятки аварий. По словам очевидцев, вечером 21 декабря на трассе Бахчисарай — Симферополь за 10 минут произошло сразу 10 ДТП. Схожая ситуация в районе Керчи – здесь в это же время на скользкой дороге с управлением не справились сразу семь автолюбителей.

Позже появились сведения о нескольких перевернувшихся грузовых автомобилях. В частности на трассе Таврида и на трассе Джанкой — Армянск. К счастью, по информации МВД по Республике Крым, никто не пострадал. Точное количество аварий за истекшие сутки уточняется.

Ранее ФАН рассказывал о пугающем происшествии, случившемся днем 22 декабря — по селу под Сочи пронеслись десяток карет скорой помощи с мигалками.