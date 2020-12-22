В Крыму объяснили, почему Ротару не сможет продать свой отель в Ялте за 25 млн евро

Известная певица София Ротару намерена продать свою гостиницу Villa Sofia на 12 номеров, которая находится в самом центре города — на набережной в Ялте. Предварительная стоимость — 25 миллионов евро, что составляет по нынешнему курсу рубля почти 2,29 млрд, по курсу гривны — 852,5 млн.

ФАН выяснил, какая может быть реальная стоимость Villa Sofia с учетом того, что продавать гостиницу Ротару, предположительно, собирается целиком, то есть с рестораном, мебелью и так далее. Получается, что певица продает, по сути, готовый гостиничный бизнес, причем относительно выгодный — стоимость суточного проживания в гостинице стоила от 16 до 82 тысяч рублей, в зависимости от этажа, категории и стиля оформления номера. Однако в ноябре прошлого года Villa Sofia перестала принимать гостей, закрывшись на реновацию. При этом гостиница по не работает и по сей день.

Как заявил в разговоре с ФАН специалист по продаже недвижимости в Ялте Олег Дробитько, на самом деле конечная стоимость Villa Sofia еще не определена, поэтому все пока находится на уровне слухов. Но вместе с этим он считает, что 25 млн евро — это, как минимум, завышенная в два раза цена.

«Я думаю, все понимают, что даже условно 12,5 млн евро — это огромные деньги. Здесь все надо рассчитывать. Хорошая цена для Ялты — это окупаемость объекта за 10 лет. Однако я не уверен, что Villa Sofia окупится ни за этот срок, ни за 20 лет, причем если даже продавать в 2 раза дешевле предварительно заявленной цены. Я слышал, что ее якобы продают за 2,2 млн долларов, но это очень мало для такого объекта. Меня очень, конечно, повеселило это. Впрочем, как и стоимость в 25 млн евро. То есть одна цена слишком маленькая, а другая — слишком завышенная», — заявил собеседник ФАН.

Олег Дробитько добавил, что выставить на продажу можно любой объект, за любую сумму, но продастся он или нет — уже другой вопрос. Ведь можно продавать, например, и какую-нибудь машину за миллион долларов, но это же не говорит о том, что ее обязательно купят:

«В данном случае нужно брать из расчета, за сколько лет она реально окупится. Примерно, чтобы рассчитать по какой цене ее можно продать, — это надо брать цену Villa Elena. Но у нее, как мне кажется, лучше инфраструктура — там есть гораздо больше интересных вещей для туристов, нежели в Villa Sofia, причем во всех отношениях, начиная от заезда на личном автомобиле и так далее. Поэтому, соответственно, Ротару надо ставить цену ниже, чем за Villa Elena».

Специалист по продаже недвижимости в Ялте заявил, что реальная максимальная цена Villa Sofia составляет не более 10 млн долларов. Также он отметил, что не знает, могут ли возникнуть у Софии Ротару какие-то проблемы при продаже Villa Sofia, поскольку нужно поднимать очень много документов.

«Я слышал, что Софии Михайловне подарили этот объект еще кто-то из бывшего руководства Советского Союза, но утверждать точно этого я не могу. Думаю, что если продажа гостиницы и состоится, то сама Ротару вряд ли приедет в Крым, скорее всего, сделка будет оформляться через доверенное лицо», — подытожил Олег Дробитько.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, какая дорогая недвижимость есть у Софии Ротару в Крыму, которую она собирается продать. Один из таких объектов — красивый частным дом, расположенный недалеко от Никитского ботанического сада.