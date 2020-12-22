Крымский политолог рассказал о проблемах, с которыми столкнется новый мэр Ялты

Янина Павленко стала новым мэром Ялты. В комментарии ФАН крымский политолог Денис Батурин рассказал, какие сложности могут ждать Павленко в будущем во время управления таким непростым городом. Также эксперт объяснил, почему многие изначально ставили на ее победу.

По словам эксперта, победа Янины Павленко была ожидаема по ряду причин. Во-первых, она оказалась в администрации Ялты по согласованию и совету главы Республики Крым Сергея Аксенова ― это означает, что основная ставка была сделана на нее. Кроме того, Павленко является опытным управленцем, пускай и не в сфере государственного управления, однако она экс-директор крупных предприятий ― винзавода «Массандра» и «Новый свет»:

«Павленко показала, что умеет управлять крупными объектами и системами, причем и в коммерческом, и в хозяйственном смысле. То есть Янина Петровна оказалась наиболее опытным и успешным управленцем в Ялте на данной момент. В этой ситуации, конечно, кто мог составить ей конкуренцию?»

Вместе с тем крымский политолог добавил, что у Павленко был достаточно яркий старт в должности врио главы администрации города, напомнив, что именно при ней активно началась решаться проблема с водоснабжением Ялты, поскольку ситуация в городе была достаточно сложная.

«Янине Павленко пришлось принимать достаточно быстрые и значимые меры. Например, если говорить о строительстве опреснителя в Ялте, то это вопрос крайне серьезный по одной простой причине ― это очень затратное и трудоемкое строительство. Кроме того, вода, полученная в результате опреснения, стоит значительно дороже, чем из водохранилищ и других источников. А это означает, что нужно будет проводить бюджетную, социальную и определенную дотационную политику в регионе, если значительная часть воды для Ялты будет поступать из опреснителя», ― сказал эксперт.

Денис Батурин отметил, что утилизация результатов опресненной воды в виде соленых масс тоже требует затрат, а также ставит решение серьезных экологических вопросов перед администрацией Ялты. Однако все это решаемо для качественного управленца, который правильно выставит социальную, экономическую и государственную составляющею вокруг проблемы вододефицита:

«Начало этому уже положено, поэтому будем следить, как это будет в итоге реализовано. Кроме того, сейчас руководитель любого города или региона столкнулся с задачами по борьбе с коронавирусом, то есть идет реализация и контроль соответствующих мер. В Ялте, к сожалению, не самая лучшая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Кроме того, конечно, на повестке стоит вопрос застройки Южного берега Крыма, вопросы земли и так далее».

То есть нерешенных, запущенных и новых проблем еще достаточно, подытожил крымский политолог Денис Батурин. С ними всеми придется разобраться новому мэру Ялты.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Ялте наконец-то начали решать проблему с пробками на дорогах.